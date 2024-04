Nel fine settimana le vetture di Formula 1 saranno di nuovo in pista a Suzuka per il Gran Premio del Giappone. La pista, una delle più tradizionali del circuito lunga 5,8 Km da percorrere in 53 giri, ha 18 curve ed una sola zona di DRS. Nonostante questo, la velocità media è intorno ai 230 km/h e c’è pochissimo margine di errore, fin dall'ingresso in curva 1, che introduce alla serpentina che si chiude in curva 7 che costringe i piloti a non dover perdere mai la concentrazione per non rischiare non solo una perdita di tempo, ma anche un fuori pista che, vista la vicinanza delle barriere in quel tratto, potrebbe costar caro.

Finora, Suzuka era un appuntamento autunnale con la pioggia che spesso ha caratterizzato l'andamento delle gare, ma la primavera non sembra che potrà cambiare lo scenario: al momento, il meteo segnala pioggia da venerdì a domenica!

Queste le dichiarazioni pre-gara dei piloti Ferrari.

Carlos Sainz: "Dopo il successo di Melbourne ho passato qualche giorno di relax, ma la soddisfazione migliore è stata avere la possibilità di rimettermi a lavorare sul piano fisico visto che la ferita dovuta all’operazione all’appendice non mi da più grossi problemi. Direi che Suzuka è la mia pista preferita. Si tratta di un circuito completo, che chiede il massimo tanto alla vettura che al pilota. Personalmente io trovo che le piste sulle quali se esci fuori dalle righe bianche perdi tempo siano le migliori. Qui è esattamente così e ogni errore viene pagato caro, visto che le barriere qui sono molto vicine. La prima serie di esse è meravigliosa, ma onestamente non c’è una curva che non mi piaccia. È una tracciato per piloti veri, e non vedo l’ora di salire in macchina per affrontarla".

Charles Leclerc: "Credo che dobbiamo essere soddisfatti del nostro inizio di campionato, anche se non possiamo fermarci e dobbiamo continuare a lavorare. Credo che sia stato fatto un grande lavoro a Maranello nel corso dell’inverno, perché la SF-24 è un passo avanti notevole rispetto alla vettura dello scorso anno. In gara, in Bahrain e in Arabia Saudita, come squadra abbiamo raccolto il massimo e in Australia abbiamo approfittato al meglio del passo falso dei nostri avversari non lasciando sul tavolo nemmeno un punto. Ovviamente non ho ancora conquistato la vittoria, e questo resta il mio primo obiettivo a breve termine, ma credo che abbiamo massimizzato il nostro potenziale.Credo che su una pista come questa Red Bull sarà molto competitiva, anche perché in Australia c’era graining sulle gomme anteriori mentre qui non ce lo aspettiamo. Detto questo, da parte nostra sarà fondamentale rimanere concentrati su noi stessi e metterci in condizione di essere lì, pronti a raccogliere ogni opportunità che si presenti. Puntiamo a lottare là davanti, poi vedremo che risultato riusciremo a portare a casa".





Gli orari del Gran Premio del Giappone

Venerdì 5 aprile

Practice 1 04:30 - 05:30

Practice 2 08:00 - 09:00

Sabato 6 aprile

Practice 3 04:30 - 05:30

Qualifiche 08:00 - 09:00

Domenica 7 aprile

Gara 07:00





Crediti immagine: Formula 1