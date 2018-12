22 dicembre, #Bollicine Christmas Edition fa scatenare Bobadilla

Lo staff di #Bollicine by DV Connection ogni sabato notte fa scatenare il Bobadilla di Dalmine (BG), top club in cui cenare con piatti d'eccellenza e poi scatenarsi a ritmo di house e melodie. In console il 22 dicembre c'è un evento natalizio ci sono Fabio Santini e Marco Casari, dj capaci di dare energia e ritmo a chiunque. Con loro alla voce c'è Cristian Donati mentre il One Man Show è quello di Pippo Tendenza, vero professionista del buonumore e dell'intrattenimento. I party #Bollicine sono sempre un mix di eleganza, ritmi, melodie, servizi d'eccezione e voglia di rilassarsi con gli amici. DV Connection cura ogni dettaglio fino all'inverosimile, il che facilita il divertimento.

L'idea giusta, al Boba (i clienti più affezionati lo chiamano così) è arrivare già per cena, visto che è oltre che una disco è anche un ottimo ristorante. Entrare al Boba è un po' come isolarsi in un luogo "vero". Qui non si cerca la tendenza, il divertimento a tutti i "costi". Non c'è la voglia di stupire o di essere stupiti da chissà quali effetti speciali. Qui si sta bene. Qui ci si diverte ancora ballando, bevendo un buon drink e cenando in allegra compagnia. Tutto è così normale da essere speciale.

#Bollicine by DV Connection @ Bobadilla - Dalmine (BG)

https://www.facebook.com/Bollicineboba/

https://www.facebook.com/diviconnection/

https://www.facebook.com/bobadillaclub/

Bobadilla.it

Bodadilla Feeling Club

via Pascolo 34 Dalmine BG