Ai riconoscimenti assegnati dal sindacato dei montatori professionisti, l’American Cinema Editors (ACE) che ogni premia le migliori realizzazioni in ambito cinematografico e televisivo, hanno vinto King Richard e Tick, Tick...Boom! attestandosi come i due potenziali favoriti agli Oscar per il Miglior Montaggio, dato che solitamente il vincitore di una delle due categorie cinematografiche (Miglior montatore per un film drammatico e Miglior montatore per un film commedia o musicale) conquista successivamente anche l’ambita statuetta.