Per le grandi mostre d'autunno, il Mudec - Museo delle Culture di Milano ospita il lavoro, lungo una vita, di un artista che ha fatto la storia fotografica del nostro secolo, Elliott Erwitt.

La mostra “Elliott Erwitt. Family” presenta al pubblico 60 scatti che per il grande fotografo americano, dall’alto dei suoi ineffabili 91 anni, meglio hanno descritto nella sua lunghissima carriera e rappresentano fino a oggi tutte le sfaccettature di un concetto così inesprimibile e totalizzante come quello della famiglia.

La collezione, selezionata per Mudec Photo da Erwitt e da Biba Giacchetti curatrice della mostra, alterna immagini ironiche a spaccati sociali, matrimoni nudisti, famiglie allargate o molto singolari, metafore e finali “aperti”, come la famosissima fotografia del matrimonio di Bratsk.

L’esposizione, promossa dal Comune di Milano-Cultura e da 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, che ne e anche il produttore, e in collaborazione con SUDEST57 e vede il contributo di Lavazza, main sponsor dello spazio Mudec Photo, di cui sposa in pieno la mission, impegnata nel mondo della fotografia fin dal 1993 attraverso il “Calendario Lavazza”, un progetto attraverso cui racconta le storie e descrive la società globale attraverso gli occhi dei più grandi maestri contemporanei dell’arte della fotografia.

In particolare, per questo nuovo progetto di Mudec Photo, Lavazza diventa parte attiva, portando in mostra una selezione di scatti di Elliott Erwitt tratti dal Calendario Lavazza 2000 “Families - Ritratti intorno al caffè”, un’edizione speciale che aprì le porte al nuovo millennio, a firma proprio del grande fotografo.

La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 16 ottobre 2019 al 15 marzo 2020.

Dal 16 Ottobre 2019 al 15 Marzo 2020

MILANO

MUDEC Museo delle Culture

Via Tortona 56

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 54917

SITO UFFICIALE: http://www.mudec.it

_©Angelo Antonio Messina