Il palcoscenico del Teatro Menotti si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo culturale e artistico: la rielaborazione dei Poemetti di William Shakespeare, presentati in forma di concerto sotto la direzione di Valter Malosti e accompagnati dalle live electronics di Gup Alcaro. Questa produzione non è semplicemente un omaggio a Shakespeare, ma una rinnovata esplorazione delle sue opere che ne evidenziano la modernità e l'impatto emotivo nel contesto contemporaneo.

I Poemetti di Shakespeare, tra cui "Venere e Adone" e "Lo stupro di Lucrezia", rappresentano una parte fondamentale della sua opera, meno conosciuta rispetto ai drammi, ma ricca di significato e di profondità. L'analisi di queste opere offre un'opportunità unica per esplorare i temi universali dell'amore, della bellezza, della violenza e della moralità. Ted Hughes, nella sua esaustiva analisi "Shakespeare and The Goddess of Complete Being", identifica nei Poemetti le radici della strategia poetica e dei fondamenti metafisici dell'intera opera shakespeariana, suggerendo che queste opere possono fungere da chiave di lettura per comprendere meglio l'intera produzione dell'autore.

Valter Malosti, vincitore di diversi premi, tra cui il Premio dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro per "Venere e Adone", ha intrapreso una missione ambiziosa: riportare alla luce i Poemetti attraverso una traduzione e un adattamento che ne preservino la potenza espressiva originale. La sua traduzione, pubblicata nel 2022 dalla casa editrice Einaudi, rappresenta non solo un tributo al genio di Shakespeare, ma anche un tentativo di rendere accessibili opere che meritano una rinnovata attenzione nel panorama teatrale italiano.

La scelta di presentare i Poemetti in formato concerto sottolinea la preziosa interazione tra parola e musica, creando un'esperienza multisensoriale che amplifica il messaggio poetico. La presenza di Gup Alcaro, vincitore del Premio Ubu 2023, arricchisce ulteriormente la proposta, poiché il suo progetto sonoro accompagnerà e interagirà con le parole recitate, evidenziando l'intimità e la drammaticità dei testi.

"Venere e Adone" è un poema che esplora le complessità dell'amore e del desiderio, rappresentando un dialogo tra l'erotismo e la fugacità della bellezza. La figura di Venere, affascinante e insieme vulnerabile, incarna l’essenza del desiderio umano, mentre Adone rappresenta la bellezza effimera. Nel contesto attuale, le riflessioni su questo poema potrebbero essere interpretate come un richiamo all'importanza di apprezzare la bellezza e l’amore, anche in un'epoca segnata dall’oggettivazione e dalla superficialità.

D'altro canto, "Lo stupro di Lucrezia" affronta temi di violenza e traumi, ponendo in primo piano la questione della dignità femminile. La narrazione della violenza subita da Lucrezia e il suo tragico gesto finale sollevano interrogativi sull'onore, la vendetta e la giustizia. Questo poema, con la sua carica emotiva, si presta a una reinterpretazione che può stimolare una riflessione critica sulla condizione della donna nel passato e nel presente, invitando il pubblico a riflettere sulle dinamiche di potere e sulla lotta per la libertà personale e l’autodeterminazione.

L'evento del 23 novembre, durante il quale Valter Malosti dialogherà con la scrittrice Maggie Rose, rappresenta un ulteriore momento di approfondimento sulle opere di Shakespeare e sul loro impatto. La studiosa, docente di Storia del teatro inglese e letteratura inglese, apporterà un'analisi contestualizzata e storica, esaminando come i Poemetti non solo riflettano la società elisabettiana, ma siano anche profondamente risonanti con le sfide contemporanee.

Il dialogo tra Malosti e Rose permetterà al pubblico di esplorare le scelte stilistiche e tematiche presenti nelle traduzioni, nonché di discutere dell'importanza di mantenere viva la voce di Shakespeare nel contesto moderno. L'ingresso libero all'evento dimostra un impegno verso la democratizzazione della cultura, un aspetto cruciale nel favorire la diffusione della conoscenza e dell'apprezzamento per il patrimonio letterario.

La rielaborazione dei Poemetti di Shakespeare, con il supporto di un progetto sonoro innovativo e l'accompagnamento di esperti del settore, costituisce un'importante occasione per riscoprire un autore spesso relegato nell'ombra dei suoi drammi più celebri. La combinazione di eventi, presentazioni e performance invitano il pubblico a immergersi in un universo poetico che continua a essere straordinariamente attuale.

In un momento storico in cui la riflessione sulla violenza, sull’amore e sulla bellezza è più necessaria che mai, le opere di Shakespeare offrono spunti di riflessione che trascendono il tempo e lo spazio. La produzione di Malosti non è solo un omaggio a Shakespeare, ma una viva testimonianza della potenza della parola e della musica, in grado di evocare emozioni profonde e di stimolare un dialogo critico sulla nostra umanità. Ciò che ci attende dal 19 al 24 novembre al Teatro Menotti è molto più di uno spettacolo: è un viaggio attraverso i sentimenti e le esperienze umane che merita di essere vissuto e condiviso.

Sabato 23 novembre h.18.00

Presentazione del libro

Poemetti

di William Shakespeare, Torino, Einaudi 2022, traduzione di Valter Malosti

Dialogo tra Valter Malosti e Maggie Rose, scrittrice e docente di Storia del teatro inglese e letteratura inglese presso l'Università degli Studi di Milano

Ingresso libero

:::::::::::::

19| 24 novembre

Shakespeare / Poemetti

Venere e Adone / Lo stupro di Lucrezia

VALTER MALOSTI

Un progetto di e con Valter Malosti

Progetto sonoro e live electronics Gup Alcaro

Traduzione, adattamento e ricerca musicale Valter Malosti

Produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

in collaborazione con TPE – Teatro Piemonte Europa, Teatro di Dioniso

durata: 120’ più intervallo

Foto:*_©Tommaso Le Pera

Foto:*_© Laila pozzo

STAGIONE 2024 | 2025

TEATRO MENOTTI

Via Ciro Menotti 11, Milano - tel. 0282873611 - [email protected]

ORARI BIGLIETTERIA

Dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.30, dalle 19.00 alle 20.00 solo nei giorni di spettacolo

Domenica ore 14.30 | 16.00 solo nei giorni di spettacolo

Acquisti online: https://www.teatromenotti.org/evento/shakespeare--poemetti-.aspx

Con carta di credito su www.teatromenotti.org

ORARI SPETTACOLI

Dal martedì al sabato ore 20

Domenica ore 16.30

Lunedì riposo

BIGLIETTERIA

PREZZI

Intero - 32.00 € + 2.00 € prevendita

Ridotto over 65/under 14 - 16.00 € + 1.50 € prevendita

Abbonamento Menotti Card 4 ingressi €60, 8 ingressi €110

*_©Angelo Antonio Messina