Settembre è sempre un mese di inizi, prima di tutto per gli artisti... e non solo per loro. Jaywork Music Community, la community del gruppo guidato da Luca Peruzzi & Luca Facchini, soprattutto in questo periodo è alla ricerca di nuovi artisti e nuovi talenti. Se molte label raccontano di essere inondate di musica di bassa qualità, Jaywork spiega apertamente nella sua newsletter di inviare musica... perché qualche perla c'è sempre. Ecco il testo della newsletter che ha ricevuto chi fa già parte della Jaywork Music Community. Chi cerca motivazione per la propria carriera nella musica, qui ne trova. Eccome!





Ciao cari DJ e produttori di musica dance,

Speriamo che stiate tutti bene e pronti per un'avventura musicale entusiasmante!

Vogliamo condividere con voi una fantastica notizia: la Jaywork Music, presente sul mercato dal lontano 1998, sta per aprire le porte a una nuova stagione di incredibile musica e collaborazioni.

Se sei un appassionato DJ o un talentuoso producer, questa è l'occasione perfetta per far brillare il tuo talento. Vuoi vedere il tuo brano prendere vita sulle nostre label?

Non vediamo l'ora di ascoltare ciò che hai creato! Visita il nostro sito web www.jaywork.com per scoprire tutte le nostre etichette e l'ampia gamma di stili musicali che abbracciamo. La musica è la nostra passione e siamo pronti a scoprire nuovi talenti e suoni unici.

Per inviarci il tuo brano, non perdere tempo! Basta inviare una email a [email protected] con il link del tuo brano e una breve presentazione di te stesso.

Siamo qui per sostenerti in ogni passo del processo creativo. Sia che tu sia un veterano che ci ha già accompagnato in questa straordinaria avventura o che tu stia per unirti a noi per la prima volta, siamo entusiasti di lavorare insieme e di portare la tua musica alla nostra incredibile comunità di appassionati. Grazie per essere stati parte del nostro viaggio finora, e non vediamo l'ora di vedere cosa il futuro ci riserva insieme!



www.jaywork.com