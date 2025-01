“Goffredo Maria Bruno è un mio carissimo amico: ci conosciamo dal 2012, anno in cui abbiamo recitato insieme in Squadra Antimafia. Non conoscevo, invece, Emma Quartullo, che è una sua amica. Ragionando sulla ragazza che serviva abbiamo pensato di ricorrere a lei, che è un’attrice di spessore” ha dichiarato, di recente, Imola in merito a questo progetto, che ha realizzato esclusivamente per il Festival del Cinema ma che in futuro, grazie anche alla distribuzione di Comunicare la cinematografia, sogna di mandare in un concorso in America o spera diventi un soggetto per Netflix per la realizzazione di un film.

“Al centro della scena del cortometraggio ci sono temi universali come l’ amore e il distacco. Elementi che, per via di un tragico evento, scriveranno il destino dei due protagonisti Paolo e Marta, interpretati da me e da Emma Quartullo. Circostanza che porterà il personaggio al quale presto il volto e la voce, dopo aver vagato da solo in spiaggia, ad un incontro con un uomo misterioso interpretato da Goffredo Maria Bruno” ha svelato William sulla trama di Granelli di Sabbia. Un mondo, quello dello spettacolo, al quale il giovane attore e cantautore si è avvicinato grazie al padre:

“Tutto nasce grazie a mio padre, che è disabile ed ha problemi alle gambe. Negli anni ’80 ha provato a fare carriera come cantautore, ma la precarietà di salute sopraggiunta glielo ha impedito. Mi ha trasmesso la passione per la musica fin da quando sono un bambino. Avevo sei anni quando ho iniziato a studiare la batteria. In seguito, ho fatto il conservatorio di musica. Quello dell’arte è un percorso che ho voluto riprendere in mano da adulto con l’obiettivo di realizzare il sogno che mio padre, per problemi di salute, non è riuscito a portare a compimento”.

Dopo aver ottenuto per caso una figurazione speciale con delle battute in Squadra Antimafia, popolare fiction di Canale 5, William Imola ha così deciso di studiare, sia attraverso il Teatro Azione, sia al Conservatorio d'arte drammatica alla Scaletta. Passione per la recitazione che ha alternato a quella che da sempre coltiva per la musica:

“Con impegno e dedizione sono arrivato ad ottenere una collaborazione con Edward Maya, uno dei produttori più importanti a livello mondiale, con ben 7 premi Oscar vinti. Uno dei suoi pezzi, Stereo Love, lo conosciamo praticamente tutti quanti. Il mio brano con Edward, intitolato Show me love, è uscito a fine maggio”.

Attualmente, Imola si sta dedicando a due progetti internazionali musicali con due grandi artiste, ancora top secret ma capaci, sicuramente, di far parlare di loro.