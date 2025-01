L'universo musicale di Jaywork Music Group, realtà musicale gestita da Luca Peruzzi e Luca Facchini, diventa sempre più grande. A gennaio 2025 prende infatti vita una nuova label, Caliente Beat Collective. E' dedicata al sound urban, al dembow ed al reggaeton e darà spazio, nel tempo, a a nuovi artisti internazionali.



La prima uscita firmata Caliente Beat Collective è prevista per il 20 gennaio 2025. In questa data infatti è prevista l'uscita di "Barrio Caliente", il primo singolo di Yashira, 23enne colombiana capace di fare cantare e ballare chiunque. Ogni settimana ci saranno poi nuove uscite su questa label, tra le prime Las Salvajes - Javi Flow - Riko Rey.



Ma chi è Yashira? La sua musica mette insieme ritmi di urban, reggaeton e dembow per raccontare le storie crude e vibranti della gioventù colombiana. Attraverso la sua musica, cattura le sfide e i sogni di una generazione. "Il sole splende, ma non sempre illumina la strada", dice, trovando la sua strada nella musica.



Jaywork Music Group è presente ed attiva sul mercato discografico dal 1998. Dal 2011 Luca Facchini, dj e produttore, ha acquisito il marchio e tutto il catalogo trasferendolo a Ferrara per proseguirne l'attività discografica. Dal 2018 Luca Peruzzi diventa A&R delle Label di Jaywork e gestisce il gruppo con Luca Facchini. Jaywork Music vanta all'attivo la produzione di numerose Hit tra le quali il progetto "2Black" con la notissima "Waves of Luv", che ricalca il grande successo del brano musicale "In alto mare" di Loredana Bertè.



Jaywork Music attraverso le sue etichette discografiche si propone di dare spazio e scoprire nuovi talenti emergenti in Italia e non solo, essendo proiettata nel futuro ed alla costante ricerca di contenuti innovativi. Jaywork Music dispone di numerose Sub-Labels che abbracciano vari generi e stili musicali, dalla musica Italiana alla musica Dance. "Se siete dei produttori e state cercando un etichetta discografica sempre in evoluzione, Jaywork è la vostra scelta migliore", spiegano Luca Facchini e Luca Peruzzi.