Il singolo Unica, di Lacrima feat. EDN, è un brano indie pop dal tono romantico e malinconico, accompagnato dal piano che crea un’atmosfera intima. La canzone, prodotta da Paolo Paone e disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta M&M-D&G Music (distribuzione Ada Music Italy), esplora la mancanza dell’amore, con “lei” che incarna un sentimento unico e malinconico legato a vecchie abitudini, mentre “lui” vive un amore delicato, inesperto, ma ancora coinvolto nonostante la fine della storia.

Il brano -spiegano gli artisti- celebra l’importanza di provare sentimenti autentici in una generazione spesso superficiale e incapace di mostrarsi davvero.

Link “Unica”: https://ada.lnk.to/unica



Biografia Lacrima

Stefano D’anna in arte Lacrima è un giovane artista di Palermo, sin da bambino è stato attratto dalla musica, in particolare dal canto, e affascinato dagli strumenti a corda, più nello specifico dalla sua chitarra di seconda mano sempre scordata ma che lo accompagnava, e accompagna, durante ogni suo esperimento canoro. Crescendo si è reso conto che grazie alla sua passione riusciva ogni giorno a vivere gli aspetti migliori della sua terra natia anziché “perdersi” in essa come molti dei suoi coetanei. Proprio per questo sente la necessità di esprimere però i suoi sentimenti e le sue emozioni attraverso le proprie references è così che Supportato da Davide D’Acquino di ADA e Massimo Guidi il suo manager nasce il progetto Lacrima, in cui il giovane, insieme ad un team autorale ad-hoc, si esprime e si ispira ad i Late pop 2000 mescolando appunto pop r&b e indie ad un linguaggio molto emotivo. D’altronde a chi non è mai caduta una lacrima?



Biografia Edn

Elia Di Nunzio, classe 99, in arte EDN è un giovane artista proveniente dal Veneto. La sua arte nasce senza spensieratezza ed è sempre circoscritta da grande emotività. Dopo aver iniziato un percorso isipirandosi a delle sonorità pop/indie, l'artista ha affrontato un periodo di evoluzione che nel tempo sarà sempre più intimo. EDN, vuole essere il "pozzo delle emozioni" della generazione di oggi e cerca di dare sensibilità ad ogni aspetto che in musica vuole descrivere.