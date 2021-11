Finora, nel Regno Unito, le 12,6 milioni di persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino anti-Covid erano costituite dagli over 50, dal personale medico e dagli immunodepressi.

Adesso, dopo che secondo i nuovi dati della UK Health Security Agency tre dosi di vaccino ridurrebbero il rischio di infezione di oltre il 93%, il Comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione, che assiste il governo di Boris Johnson nella gestione della pandemia, oggi ha annunciato di aver dato il via libera per estendere le somministrazioni della dose di richiamo di vaccino anti-Covid anche alle persone a partire dai 40 anni in su.

Secondo il professor Jonathan Van-Tam, Deputy chief medical officer, ha dichiarato: "Se il programma di richiamo è un successo e abbiamo un'adesione molto alta, possiamo ridurre di gran lunga le preoccupazioni per ricoveri e decessi in occasione del Natale e del prossimo inverno per milioni di persone. È semplice... il Covid è ancora una malattia imprevedibile e adesso non c'è solo un secondo da perdere ora".