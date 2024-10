Con "Lo spettacolo di Ballantini - Conseguenze di 40 anni nei panni di altri", Dario Ballantini ripercorre i suoi 40 anni di carriera, in viaggio nel tempo, proponendo una selezione delle sue imitazioni più celebri e divertenti.

Si potrà assistere alle sue trasformazioni in personaggi famosi, iconici, da quelli del mondo dello spettacolo a quelli della politica, tutti interpretati con la sua inconfondibile ironia.

Accompagnato dalla fisarmonica con gli arrangiamenti di Marcello Fiorini: "Un concerto unico". Ballantini trasforma lo spettacolo in un vero e proprio concerto, interpretando le canzoni dei suoi personaggi più amati e da materiali video. Dario farà sfilare come in un concerto a più ospiti, personaggi come Gino Paoli, Ray Charles, Vasco Rossi, Paolo Conte, Gianni Morandi, Zucchero e altri, nonché (forse) l’indimenticabile Valentino, icona comica della sua carriera.

Oltre ai grandi classici, lo spettacolo riserva sorprese con aneddoti e materiali video, imitazioni mai viste prima, con episodi inediti.

Emozioni a non finire nelle due ore circa di puro divertimento, in cui ridere, cantare e riflettere sulla nostra società attraverso lo sguardo ironico e intelligente di Ballantini.

Un artista versatile, Ballantini è un imitatore, attore e pittore di grande talento, capace di emozionare e divertire il pubblico di ogni età.



L'energia di Ballantini sul palco in uno spettacolo coinvolgente, trascina il pubblico in un'esperienza e occasione unica ma indimenticabile e, attraverso l'ironia, Ballantini ci invita a riflettere sulla nostra società e sui personaggi che la popolano. Un regalo anche per gli amici: Lo spettacolo di Ballantini è il regalo perfetto per chi ama il buon umore e la comicità di qualità.

31 ottobre 2024

ore 20,45

Licinio Productions e Dario Ballantini

presentano

Dario Ballantini

LO SPETTACOLO DI BALLANTINI

Conseguenze di 40 anni nei panni di altri

Scritto da Dario Ballantini

Fisarmonica e arrangiamenti Marcello Fiorini

Costumi Nadia Macchi e Dario Ballantini

Regia Massimo Licinio

Lo spettacolo di Ballantini è in tour in diverse città italiane. Per conoscere le date e i luoghi esatti, è consigliabile consultare il sito.

VIDEO BALLANTINI

"Lo spettacolo di Ballantini - Conseguenze di 40 anni nei panni di altri" è un evento imperdibile per tutti gli appassionati di cabaret e di buona comicità. Non si può perdere l'occasione di trascorrere una serata all'insegna del divertimento e della risata!

BIGLIETTI

Prestige € 28,00 - Poltronissima € 25,00 - Poltrona € 18,00 - Poltronissima under 26 anni € 17,50

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3705957

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471



*_©Angelo Antonio Messina