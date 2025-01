Se è vero che il giorno del matrimonio è il più importante della vita quello della partenza per la luna di miele si colloca sicuramente al secondo posto. Il viaggio di nozze inizia ancora prima del “fatidico sì”, ovvero nel momento della pianificazione.

Ci si aspetta di vivere esperienze autentiche e intense, momenti rigeneranti e immersione nella natura. Per conoscere le meraviglie del mondo in modo meravigliosamente unico. Non resta che affidarsi alla consulenza personalizzata di un esperto Travel Designer di Turisanda1924, brand di Alpitour World con oltre 100 anni di esperienza nel mondo del turismo.

Viaggi di nozze insoliti: Norvegia

Secondo la cultura orientale nascere sotto l’Aurora Boreale porta fortuna e benessere. Quale destinazione migliore della Norvegia per un viaggio di nozze che sigilla la nascita di una rinnovata vita a due? Infatti, anche quando non è visibile, l’Aurora Boreale non cessa di influenzare positivamente le unioni. Il Tour Dei Fiordi regala paesaggi mozzafiato con le montagne che si tuffano nel mare, dove i fiordi, le vette e il sole di mezzanotte si incontrano. Tra le esperienze più suggestive: l’emozionante crociera lungo il Sognefjord per ammirare la foce del Nærøyfjord, Bergen e il suo vecchio porto “Bryggen”, patrimoni dell’UNESCO; e un trekking mozzafiato per raggiungere la sommità della Pulpit Rock.

La proposta comprende volo A/R da Milano Malpensa; 7 giorni (6 notti) in hotel, prima colazione e un pranzo. Guida locale parlante italiano e trasferimenti Inclusi a inizio e fine tour. Prezzo* a partire da 5.569 euro per 2 persone.

Viaggi di nozze romantici: Giappone

Ciò che fa del Giappone una meta romantica è la sensazione di essere in un altrove sospeso tra ultra-modernità e tradizione più antica. Inoltre, è la destinazione ideale per chi ama sia i paesaggi naturali sia quelli urbani e le esperienze particolari. Un esempio? Con il Tour Voyager Hanami sarà possibile soggiornare in un tipico ryokan con cena tradizionale ad Hakone, nota località termale nella regione del Monte Fuji. Il Paese del Sol Levante è noto anche per le sue città futuristiche, come Tokyo e Kyoto, l’antica capitale, oltre che per i villaggi montani incastonati nelle Alpi Giapponesi. Tra le attività più interessanti e particolari la suggestiva cerimonia privata di benedizione e buon auspicio per la vita futura in un antico santuario shintoista a Kyoto e la romantica escursione in risciò per i viottoli di Higashiyama.

La proposta comprende volo A/R da Milano Malpensa, il pernottamento in hotel per 9 giorni (7 notti), prima colazione e una cena. Guida locale parlante italiano e trasferimenti inclusi sia all’arrivo che in partenza dall’Aeroporto. Prezzo* a partire da 8.830 euro per 2 persone.

Viaggi di nozze al mare: Madagascar

Spiagge bianche, distese di palme e acque cristalline: questa è la sintesi perfetta per un viaggio di nozze al mare che offra giorni di relax, sospesi in una bolla irraggiungibile dallo stress e dal caos urbano. In Madagascar il Constance Tsarabanjina è l’unica struttura presente sulla piccola isola omonima, parte dell’arcipelago di Mitsio. Il Resort è composto da 25 Beach Villa affacciate su due spiagge indipendenti, costruite con materiali ecocompatibili e decorate secondo lo stile malgascio. I fondali circostanti sono un vero paradiso per gli appassionati del mare e delle immersioni. Inoltre, sulla spiaggia sono a disposizione piccole imbarcazioni a vela e canoe ed è anche possibile prenotare una battuta di pesca o escursioni nelle isole vicine per scoprire il fascino della natura e della fauna selvaggia del Madagascar.

La proposta comprende volo A/R da Milano, il pernottamento in South Beach Villa per 8 giorni (7 notti) in All Inclusive. Guida locale parlante italiano e trasferimenti inclusi.

Prezzo* a partire da 7.373 euro per 2 persone.

Viaggi di nozze in città: Cape Town

Grazie alle esperienze e ai tour firmati Turisanda1924 sarà possibile scoprire uno dei centri mondiali del design e dell'arte, dall’anima raffinata e sensibile a tutto ciò che è innovazione e avanguardia: Cape Town, la capitale del Sudafrica. Un viaggio qui lascerà il ricordo delle meraviglie che si scorgono visitando la riserva del Capo di Buona Speranza, delle leggende che avvolgono questo luogo straordinario e dei pinguini che popolano la famosa Boulder’s Beach. Il Sudafrica è una terra in cui culture ancestrali convivono con metropoli contemporanee e caratteristiche cittadine di provincia, dove il deserto lascia spazio a paesaggi colorati e rigogliosi. La Rainbow Nation, culla dell’umanità e uno degli 8 siti Patrimonio dell’Unesco, che conserva ancora l’eredità di Madiba e il vivacissimo dinamismo culturale, è un luogo in cui le diversità uniscono anziché dividere. Tra le esperienze del Tour Voyager Romance , il soggiorno di 2 notti presso l’Imbali Safari Lodge, un rifugio intimo e romantico di sole 12 camere nel cuore del Parco Kruger; e il fotosafari in fuoristrada 4x4 accompagnati da esperti ranger all’interno di un’esclusiva concessione privata nel cuore del famoso parco.

La proposta comprende volo A/R da Roma Fiumicino, il pernottamento in hotel selezionati per 10 giorni (7 notti); prima colazione, 2 pranzi e 5 cene. Guida locale parlante italiano e trasferimenti inclusi. Prezzo* a partire da 6.978 euro per 2 persone.

*Gli importi indicati rappresentano il prezzo medio per 2 persone nel corso dell’anno. Il prezzo finale del viaggio può variare in funzione delle date di partenza, delle tappe, delle attività e dei servizi prenotati.

