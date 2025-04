Il primo ministro qatariota, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha condannato "la fame e la militarizzazione degli aiuti a Gaza" da parte di Israele, definendola un "crimine che viola i valori umanitari e il diritto internazionale".

Intervenendo al vertice congiunto arabo-islamico tenutosi ad Antalya, in Turchia, Abdulrahman Al Thani ha affermato che la mancanza di responsabilità minaccia la stabilità del sistema internazionale e ha sollecitato un'azione decisa.

Il primo ministro ha inoltre ribadito l'impegno del Qatar nei confronti della causa palestinese e della creazione di uno Stato indipendente entro i confini del 1967, con Gerusalemme Est come capitale.





L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA) ha dichiarato, questo venerdì, che Gaza si sta avvicinando alla "fame estrema", poiché i rifornimenti essenziali nella Striscia si stanno esaurendo a causa della chiusura dei valichi da parte di Israele, in corso dal 2 marzo.

"Con il blocco israeliano su Gaza che dura da oltre sei settimane, tutte le forniture essenziali si stanno esaurendo", ha affermato in una nota Juliette Touma, direttrice dei media e delle comunicazioni dell'UNRWA.

Touma ha spiegato che l'esaurimento delle forniture di base è accompagnato da un "aumento significativo dei prezzi" dei beni disponibili nell'ultimo mese, da quando Israele ha imposto il blocco sulla Striscia. Ciò significa che i neonati e i bambini vanno a letto affamati.

Touma ha sottolineato che senza queste "forniture essenziali, la Striscia di Gaza si avvicina ogni giorno alla fame estrema", chiedendo l'immediata ripresa del cessate il fuoco, la revoca del blocco e il libero ingresso di rifornimenti umanitari e commerciali.

Il 2 marzo Israele ha chiuso i valichi della Striscia di Gaza all'ingresso di aiuti umanitari, di soccorso e medici, provocando un deterioramento senza precedenti della situazione umanitaria.





Ma i criminali dello Stato ebraico non delinquono solo a Gaza.

L'esercito israeliano, infatti, ha intensificato l'attacco alla città di Tulkarem, in Cisgiordania, e ai suoi due campi profughi, sfollando con la forza i residenti e portando avanti operazioni di spianamento su larga scala.

L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che l'esercito ha schierato rinforzi in via Nablus dopo la preghiera del venerdì, ha fatto irruzione in diversi edifici e ha cacciato via i residenti.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa, alle famiglie è stato concesso un tempo compreso tra cinque minuti e un'ora per evacuare le proprie abitazioni. Anche diversi commercianti della zona sono stati sfrattati dai loro negozi.

Israele ha effettuato ripetuti raid e demolizioni di case a Tulkarem negli ultimi 75 giorni. Dall'inizio dell'anno, ha esteso il suo assalto militare in tutta la Cisgiordania occupata, preparandosi a ospitare truppe in alcuni campi profughi per il prossimo anno.



Nonostante l'evidenza dei crimini commessi dallo Stato canaglia degli ebrei israeliani, la comunità internazionale CONTINUA a fare orecchie da mercante, facendo finta di non vedere e di non sapere quello che tutti vedono e che tutti sanno.

Una vergogna infinita che non può non essere etichettata come complicità criminale.