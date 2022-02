Dall’11 febbraio 2022 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “I'M IN” (Blackcandy Produzioni), nuovo ep di GABBO. “I'm in” evidenzia diversi aspetti dellʼamore con la leggerezza del funk, alternato da jazz e rap che definiscono il mood e la personalità che caratterizzano il musicista. Gabbo è al suo esordio solista dopo una lunga carriera ventennale che tra le tante lo ha portato ad essere membro dei Cor Veleno (dal 2006). Al fianco di Gabbo è presente come co-produttore Squarta in tutte le tracce e in tre episodi compare la talentuosa e giovane penna di Ugo Crepa. Questo progetto è la prima uscita discografica che sancisce la collaborazione tra il duo di produttori Gabbo e Squarta con Blackcandy Produzioni.

“Questo progetto mi ha dato la possibilità di esternare il mio immenso amore per il funk e per il mio strumento, il basso, mantenendo forte la presenza del rap, che in questi anni mi ha dato moltissimo e ho voluto fare tutto questo insieme ad amici che amo e stimo, mio fratello Squarta e il giovane e forte Ugo Crepa” spiega Gabbo a proposito del nuovo lavoro discografico.

Track-list:

G. On The Bass (live intro)

Tinder feat. - Ugo Crepa

‘Pronto?!ʼ - feat. Ugo Crepa

7A7

Davis e Miller (Funk Session) - feat. Ugo Crepa



Biografia

Gabbo, pseudonimo di Gabriele Centofanti è un bassista e produttore italiano. Nato in una famiglia di musicisti, Gabbo inizia a suonare il basso elettrico a 15 anni. Un anno dopo intraprende lo studio del contrabbasso presso il Conservatorio ''Santa Cecilia'' di Roma e contemporaneamente prosegue lo studio del basso elettrico sotto la guida di Massimo Moriconi suo insegnante e amico. Poco dopo inizia la sua attività concertistica con diverse formazioni spaziando tra vari generi musicali (dalla classica al rock, passando per il funk e il pop) fino ad arrivare al rap, genere del quale diventa uno dei maggiori esponenti musicali grazie alla collaborazione iniziata nel 2006 e tutt'ora in essere con la band storica romana dei Cor Veleno, formata in origine da Primo Brown, Grandi Numeri e Squarta e diversi anni dopo anche da Gabbo stesso. Nel 2008 Squarta & Gabbo fondano ''Rugbeats'', studio di produzione musicale che ha prodotto e collaborato con numerosi artisti della scena rap e non solo, tra i quali gli stessi Cor Veleno, Coez, Gemitaiz, Madman, MezzoSangue, Roy Paci, Giuliano Sangiorgi, Jovanotti, Marracash, Clementino, Colle der Fomento, Tormento, En?gma, Raiz, Ugo Crepa, Gemello, Cranio Randagio, Rancore, Tre Allegri Ragazzi Morti e molti altri. Dal 2018 al 2020 è stato inoltre il bassista nei tour di MezzoSangue. L'amore incondizionato per il funk, il blues e il jazz, lo portano a dare alla luce un progetto che ha questi come fonte di ispirazione. E' in arrivo il prossimo 11 febbraio il nuovo ep di Gabbo dal titolo “I'M IN” (Blackcandy Produzioni), la prima uscita discografica che sancisce la collaborazione tra il duo di produttori Gabbo e Squarta con Blackcandy Produzioni.