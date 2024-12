Un regalo inedito per il Natale 2024: l'EP che unisce musica, parole e emozioni, disponibile gratuitamente online.

Con l’avvicinarsi del Natale, gli Amish sorprendono ancora una volta il loro pubblico con un progetto unico: "La Magia delle Parole", un EP che trasforma i testi delle loro canzoni in narrazioni recitate.

Disponibile gratuitamente sul sito ufficiale www.amish.eu e sul loro canale YouTube, l’opera rappresenta un viaggio emozionante che fonde la musica con la potenza del linguaggio e della narrazione teatrale.





La Magia delle Parole: un’idea nata dalla Reunion

Dopo il grande successo della loro Reunion del 2023, gli Amish hanno deciso di valorizzare ancora di più i testi delle loro canzoni. “Ricevere tanti feedback positivi ci ha ispirato a dare nuova vita alle parole delle nostre canzoni,” spiegano Salvo Longo, Emanuele Bella e Giovanni Giuffrida, i membri della band siciliana.

L’EP raccoglie 13 brani recitati, dove le parole diventano protagoniste, accompagnate da musiche ispirate ai brani originali. Ogni canzone si trasforma in una vera e propria sceneggiatura, capace di trasportare l’ascoltatore in atmosfere intime e coinvolgenti, rendendo questo progetto un’esperienza unica e perfettamente in linea con lo spirito del Natale.



Il calore del Natale raccontato con le parole

Non si tratta solo di un album, ma di un regalo che gli Amish dedicano ai loro fan. L’EP invita a riscoprire la bellezza del linguaggio e il suo potere di evocare emozioni. Ogni testo recitato diventa un frammento di vita, una storia capace di parlare direttamente al cuore, illuminando nuove sfumature dei brani originari.

Con questa opera, gli Amish celebrano il Natale come un tempo di condivisione, storie e riflessioni, regalando al pubblico un momento di autentica magia e poesia.



Dove trovare "La Magia delle Parole"

L’EP è disponibile per il download gratuito direttamente dalla homepage del sito ufficiale www.amish.eu. Inoltre, sarà pubblicato sul canale YouTube della band, permettendo a tutti di accedere a questa produzione speciale.



Un Natale indimenticabile con gli Amish

"La Magia delle Parole" non è solo un ascolto, ma un viaggio emozionale che unisce la profondità dei testi alla suggestione della narrazione. Gli Amish invitano tutti a lasciarsi avvolgere dal calore di questo progetto unico, perfetto per vivere e condividere lo spirito del Natale.

Scoprite ora l’EP e lasciate che il potere delle parole e della musica renda il vostro Natale ancora più speciale. Buon Natale dagli Amish!



TRACKLIST

1 - LO STORNELLO DI NATALE (Voci narranti degli Amish)

2 - FELICI (Voce narrante Emanuele Bella con la partecipazione speciale di Valentina Musinu)

3 - I TESORI DELL'IMPERATORE (Voce narrante Salvo Longo)

4 - CANZONI (Voce narrante Giovanni Giuffrida)

5 - CENT'ANNI (Voci narranti degli Amish)

6 - MAI PIU' (Voce narrante Emanuele Bella – Cristina Boraschi)

7 - BARBONE DI STAZIONE (Voce narrante Salvo Longo)

8 - LA NOTTE DELL'ADDIO (Voce narrante Giovanni Giuffrida)

9 - SOGNO D'ESTATE (Voci narranti degli Amish)

10 - CITTA' DI NOTTE (Voce narrante Emanuele Bella)

11 - NON C'E' MAGIA (Voce narrante Giovanni Giuffrida)

12 - YOU ARE MY SONG (Voci narranti degli Amish)

13 - CONTINUA IL VIAGGIO (Voce narrante Salvo Longo)



CREDITI

- Valentina Musinu: voce femminile "Felici"

- Cristina Boraschi: voce femminile "Mai più" (Dialogo tratto dal film The Mexican)

- Giovanni Scandurra: registrazione delle voci di Emanuele Bella e Salvo Longo

- Aurora Home Studio: sincronizzazione, audio, video e grafica

- Amish The Reunion 2024: Produzione