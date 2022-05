Un brano pop per due cuori destinati a non incrociarsi mai.

In radio dal 13 maggio 2022.

Il nuovo brano di Alessandro Cabrera racconta la storia di due persone che si sono conosciute nel momento sbagliato della loro vita. Sono due anime perfette per stare insieme, ma come due linee parallele sono destinate a non incontrarsi mai. I loro orologi non saranno mai in sincronia per quanto le lancette provino a rincorrere l'orario del loro incontro; sarà sempre il momento sbagliato, lasciando l’amaro in bocca di quello che sarebbe potuto succedere se tutto fosse andato per il verso giusto.

Radiodate: 13 maggio 2022

Etichetta: Orangle Srl

CONTATTI SOCIAL

BIO

Alessandro Cabrera Pérez è nato nel 2000 e cresciuto a Sanremo, originario di Cuba. Nel 2016 inizia a frequentare una scuola di canto e nel 2017 partecipa al Cantagiro dove porta il suo primo inedito “Cenere”. Nel 2018 è protagonista di uno scherzo televisivo nel programma “Big Show” condotto da Pucci, che lo porterà quella sera a cantare con Michele Bravi. Decide in seguito di dedicarsi alla scrittura e partecipa ad Area Sanremo col suo brano “Tornerà Settembre”. Nel 2019 pubblica il suo singolo “L’inverno Fuori” che sarà la terza traccia del suo primo EP “Alejandro”, uscito nel 2021. L'ultimo singolo pubblicato nel 2021 si intitola “Ok”.