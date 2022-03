Ai Critics’ Choice Awards, uno dei riconoscimenti chiave della Stagione dei Premi che culminerà con la Notte degli Oscar, il magnetico adattamento di Jane Campion, Il potere del cane, ha primeggiato nelle categorie principali confermando la sua leadership per gli Oscar, dato che nella storia di questo premio su 26 edizioni ben 15 volte il vincitore della categoria Miglior Film ha successivamente vinto la statuetta anche come Best Picture.