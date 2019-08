Andrea Ubbiali: La famiglia? Un bene prezioso

A pochi giorni dall'inizio del Festival del Cinema di Venezia, in cui sarà presente con la sua linea moda Andrea Ubbiali Couture ed ospite stesso della manifestazione in qualità di stylist per la tv nazional,e Andrea Ubbiali racconta il suo importante rapporto con la famiglia.

Andrea raccontami cosa significa per te famiglia....

La famiglia dal mio punto di vista è dove vi è amore, quell'amore puro senza interessi , un concetto molto importante per me, in questi tempi moderni come li definisco io la famiglia è minacciata costantemente da una sorta di cattiva educazione da parte dei figli stessi che vedono nei loro genitori dei nemici e non degli amici veri ed essenziali per loro e per il loro percorso. Questo mi spaventa molto se penso alla mia educazione alla mia infanzia e alla mia adolescenza dove il rapporto con i genitori era basato su un 'estremo rispetto.

Faresti cambio con la nuova generazione ?

Assolutamente no, oggi molti giovani sono quasi privi di rispetto , di ideali e molto spesso di valori, identificano la loro vita con l'ambizione , il denaro ed il potere passando sopra ogni cosa per ottenerli e molto spesso a danno anche della famiglia stessa. E' giusto essere ambiziosi e pensare ad un futuro sereno dal punto di vista economico ma sempre con un 'estremo equilibrio , in quell'equilibrio inserisco al primo posto il rispetto verso i genitori che ci permettono di realizzarci , spesso però i loro consigli passano per ostacoli e qui l'inizio di infinite discussioni. Ho avuto un'infanzia splendida , un'adolescenza serena ed un presente ricco di soddisfazioni lavorative questo grazie all'appoggio anche della mia famiglia perno fondamentale della mia vita e della mia realizzazione. Quando ero piccolo si giocava a nascondino e si passavano i pomeriggi a casa di amici giocando al monopoli , come potrei cambiare queste cose meravigliose con il senso di vuoto che oggi i bambini hanno attraverso giochi violenti e poco dialogo con i genitori? Resto fedele agli anni passati.....

Molti giovani ti seguono ed ti ammirano cosa pensi manchi alla generazione di oggi?

In realtà non serve uno psicologo per capire che ai giovani di oggi manca quasi tutto ciò che è fondamentale per una corretta crescita ed educazione, manca il dialogo con i genitori spesso assenti per motivi di lavoro oppure anche solo per il puro piacere, manca l'individualismo in una società purtroppo omologata, i giovani sono poco spronati a seguire i loro sogni e a realizzarli perchè omologati in una società come quella italiana soprattutto in cui l'ideale di felicità deve essere unico per tutti.

Omosessualità e famiglia , la tua come si è dimostrata nei confronti del tuo coming out?

In realtà ne abbiamo parlato una sola volta e mai più......... la loro domanda al mio coming out fu semplice " sei felice?" da qui il nulla in merito ad un'argomento su cui non bisognerebbe spendere parole, parliamo di natura di normalità non di un delitto. Sono stato fortunato si decisamente aggiungo per i miei genitori nulla è cambiato anzi, non per tutti però è così semplice purtroppo per via della società e della sua cultura.

Secondo te da cosa dipende questa diffidenza ?

Penso sia fondamentale il contesto in cui vivi ed il paese che ti circonda, la diffidenza nei confronti dell'omosessualità arriva principalmente dai paesi in cui è presente una forte fede e dai paesi in cui i diritti dell'uomo sono spesso violati a favore di una società distorta e forzata. Non siamo tutti uguali ognuno nasce e si sviluppa a modo suo perchè reprimere ciò che siamo per rendere felici gli altri? Ma poi aggiungo gli altri saranno veramente felici?

La tua famiglia come vive il tuo successo?

Siamo persone semplici, i miei genitori sono felici che io sia felice del mio lavoro ed anche del mio successo ovviamente ma tutto questo non ci ha cambiati assolutamente siamo sempre ciò che eravamo prima, penso sia questa una delle mie più grandi fortune aver ottenuto un'insegnamento importante da mia mamma e da mio papà :l'umiltà....

Cosa consigli ai giovani per concludere?

In realtà anche io con i miei genitori ho litigato spesso durante la mia adolescenza e anche oggi qualche discussione avviene ma è la normalità, ma portate sempre rispetto nei loro confronti, loro sono i vostri amici più sinceri, la vostra vita ed il vostro futuro e ricordatevi che quando mancheranno lasceranno dentro di voi un vuoto incolmabile, regalategli amore e rispetto , la famiglia perfetta non esiste e chi millanta ciò ha sicuramente una famiglia pericolosa dentro e fuori, cercate un giusto equilibrio fra ciò che volete fare da grandi ed i loro preziosi consigli così funzionerà tutto al meglio.