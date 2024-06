Questo semo noi. Patrioti. Patrioti che sanno quale sia er verso de'a bandiera tricolore quanno 'a sventolano e che lavoreno perché tutti li cittadini de questa nazione abbino li stessi diritti e le stesse opportunità, dimostranno che se sarebbe potuto fa' anche prima. Forse 'o sa ppure o'opposizione. Forse pe' questo so' così nervosi e useno irresponsabirmente toni da guera civile, perché nun c'hanno argomenti ner merito. E nun è tutto. Sempre 'a sinistra manna 'n giro liste de proscrizione de' parlamentari der Sud che hanno approvato a'autonomia defferenziata pe'ncita' all'odio contro de loro. Però io penso che 'e parole e modi violenti che usa 'a sinistra nun solo sull'autonomia ma su tutte le riforme portate avanti da questo governo, nun siano in fondo altro che 'na difesa disperata dello status quo. 'Na condizione de privileggio che ha garantito alcuni a scapito de'a maggioranza de'li itagliani. Noi avemo promesso che avremmo cambiato 'e cose e annamo avanti. Annamo avanti cor sorriso, con determinazione senza facce 'ntimorì sempre e solo ne l'interesse de'a nazione.Co'a nostra legge nun se po' avvia' nessun livello de autonomia differenziata senza che prima nun siano stati stabiliti i Lep. Nun è vero che a'autonomia va contro 'na parte de'Italia e crea de'e differenze, 'e differenze esisteno oggi. Esisteno tra li diversi teritori de'a nazione, ma nun deriveno da'autonomia differenziata, deriveno da'a differenza tra reggioni gestite mejo e reggioni gestite peggio. A'autonomia differenziata, 'nsomma, è 'n provvedimento che unisce 'Itaglia, che combatte 'e disparità, che renne 'a nazione più forte e più ggiusta su tutto er teritorio nazionale.Perché falla adesso visto che 'n più de 20 anni nun è stato fatto? Perché in questi anni diverse reggioni hanno chiesto a gran voce de da' seguito a quanto era previsto da'a Costituzione. Direte, sì certo, 'o hanno fatto 'a Lombardia e er Veneto che so' reggioni governate dar centrodestra. Però nessuno ricorda, curiosamente, che 'a reggione Emilia Romagna a guida Pd ha fatto 'a stessa cosa. E sapete quanno 'o ha fatto? 'O ha fatto nel febraio der 2018, governo Ggentiloni esponente der Pd. Ma pure morte altre reggioni hanno adottato atti formali pe' chiede maggiore autonomia. 'A Ligguria che è de centrodestra. 'A Toscana a guida Pd. Poi sempre quanno erano a guida Pd 'o hanno fatto pure i' Lazio, 'e Marche, er Piemonte, l'Umbbria e perfino 'a Campania der governatore De Luca, che oggi finge de nun ricordasse e se straccia 'e vesti contro er nostro provvedimento. Voi direte, ma magara Elly Schlein nun era d'accordo pe' esempio con quello che ha fatto Bonaccini... difficile da sostenere visto che 'o ha canninato capolista a'e elezioni europee. Er governatore Bonaccini che nel 2018 definiva a'autonomia n'opportunità, nun è l'unico esponente der Pd che ha difeso er principio de'autonomia. Nel 2019 Francesco Boccia, allora ministro pe' l'affari reggionali der governo Conte 2, oggi molto vicino alla segretaria der Pd, sosteneva che a'autonomia nun è de destra né de sinistra, ma è scritta nella Costituzione e per questo va attuata.Sur premierato ce accuseno de deriva autoritaria, poi se scopre che 'o proponeva pure er Pds de Achille Occhetto circa 30 anni fa. In pratica Achille Occhetto era molto più avanti de Elly Schlein. E quinni pure qui vengono smentiti.Va avanti a passi spediti er lavoro der governo pe' riforma' questa nazione, nunostante o'opposizione feroce de chi pur dicendo ogni giorno che in Itaglia morte cose nun vanno bbene ce propone come unico programma quello de lascia'tutto com'è. Però noi avemo preso de'i impegni co' gli itagliani che ce chiedeveno 'n cambiamento e intendiamo da rispetta' que'i impegni. Nun a caso in meno de venti mesi avemo già avviato diverse importanti riforme. 'A riforma der fisco che era attesa da 50 anni. 'A riforma de'a giustizia de'a quale se parlava da circa 30 anni. Avemo fatto 'a riforma der codice de'i apparti e soprattutto 'a riforma der premierato che ha completato 'a sua prima lettura ar Senato e che se gli italiani 'o vorranno permetterà ai cittadini de sceje' direttamente er capo der governo mettenno fine a 70 anni de instabilità, governi balneari, governi tecnici, governi arcobaleno, promesse tradite e trasformismo. Contro tutte queste riforme 'a sinistra, de ogni colore, è scatenatissima. Ce accuseno ovviamente de ogni nefannezza. Su'a riforma der fisco hanno detto che eramo amici deji evasori e avemo portato a casa er recupero de proventi de'a lotta all'evasione fiscale: smentiti. Su'a riforma de'a giustizia ce dicheno che volemo mette 'a magistratura sotto er controllo de'a politica però 'a riforma nun consente più ar Parlamento de elegge i membri der Csm e quinni smentiti...

E via di questo passo. Per deliziarsi delle mirabilia meloniane, per chi ne avesse voglia, questo il video social che le televisioni di Stato e quelle di Forza Mediaset diffondono senza commentare...

Il riassunto dell'Italia come il migliore dei mondi possibili fatto dalla sora premiere è il risultato dell'esito del voto delle comunali nei capoluoghi di regione che ha visto prevalere tutti i candidati di centrosinistra e delle lamentele degli amministratori del sud di centrodestra (di questi Meloni non ha detto perché evidentemente ha avuto un vuoto di memoria) a commento della legge di Calderoli, a seguito della quale hanno già disegnato l'esito di qualsiasi prossimo appuntamento elettorale, anticipando che da quelle parti le destre non prenderanno più neppure un voto.

Inoltre, le argomentazioni di Meloni sono piuttosto inconsistenti in relazione alla difesa dei suoi due provvedimenti protagonisti del video. premierato e autonomia differenziata. Infatti, quali siano i benefici che ne deriveranno ai cittadini non lo ha spiegato... lo ha dato per scontato!

Una cosa interessante però l'ha detta ed è quella relativa all'applicazione dell'autonoimia differenziata anche per le parti che non riguardano i Lep: con questa legge nessun livello di autonomia differenziata potrà essere applicato (e quindi richiesto) senza che prima non siano stati stabiliti anche quelli che riguardano i livelli essenziali di prestazione. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, aveva detto invece che la sua regione, non appena la legge fosse stata pubblicata in Gazzetta, avrebbe richiesto il trasferimento delle competenze per tutte quelle parti che non interessano i Lep... Forse un chiarimento nello schieramento (post) fascista sarebbe opportuno.

Questi i commenti delle opposizioni a quanto dichiarato da sua eccellenza Meloni affacciata dal balcone di Palazzo Social...

Nicola Fratoianni, AVS:

"Giorgia, nun ce provà! Meloni ha perso la bussola dopo la sconfitta alle amministrative. Prima dichiara di voler eliminare il ballottaggio, poi cerca armi di distrazione di massa all’indomani delle sonore sconfitte alle amministrative.

Pur di evitare di affrontare i problemi degli italiani, parla di toni da guerra civile dell’opposizione.

La vera guerra verrà dichiarata agli italiani quando nelle prossime settimane il suo governo dovrà trovare i soldi per ripianare i deficit e le regole di bilancio dell’UE votate anche dal suo governo.

Per il resto, Alleanza Verdi e Sinistra non accetta lezioni sulla coerenza.

Ci siamo sempre opposti ai processi di secessione mascherata e allo Spacca Italia, approvato dal suo governo.

E il fatto che oggi finalmente tutta l’opposizione sia concorde con questo giudizio, è un fatto positivo, che evidentemente spaventa molto Meloni, che vede perdere terreno anche al sud.

Deve farsene una ragione, Meloni, capire che esiste una opposizione che la vede in maniera diametralmente opposta e che è pronta a governare con idee serie e precise".

Di Elly Schlein, PD, riportiamo il video in cui indirettamente risponde a Meloni commentando il successo dell'opposizione al secondo turno delle amministrative...