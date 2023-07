CASAGIOVE (Caserta) - (Ernesto Genoni) - Emozionare e far riflettere attraverso la Danza – è il punto di forza della direttrice Annamaria Di Maio da sempre vedette di primo piano del mondo della danza e della danza moderna. E questo il punto di contatto delle coreografie protagoniste di “Aulès”, Festival della Danza Contemporanea che si svolgerà dal 18 al 21 luglio 2023 al Quartiere Borbonico di Casagiove (Ce). Numerosi i gruppi che si esibiranno nel festival che parte da Casagiove per confrontarsi a livello nazionale.

La rassegna, che tratta attraverso la danza moderna, tematiche di delicato interesse sociologico, è a cura dell’Associazione Arabesque – ARB Dance Company, Organismo di Produzione della Danza riconosciuto dal Ministero della Cultura Italiana, con la direzione artistica di Annamaria Di Maio, ed è inserita, anche quest’anno, tra gli appuntamenti della manifestazione “Palco Libero” di Vincenzo Carola.

Stasera, con inizio alle ore 21 in scena “Romeo e Giulietta”, la rappresentazione a cura dei “BorderlineDanza” ETS di Pontecagnano (Sa) con coreografie di Claudio Malangone, che rappresenteranno coreograficamente, due giovani incarnano il mito di Romeo e Giulietta. L’azione si svolge in un luogo disseminato da sedie, dove essi vivono un’esperienza d’amore che inizia come un gioco, ma che diventerà seria attirandoli verso un patto che comporterà scelte estreme. Il punto di svolta si raggiungerà quando le pressioni attorno alla coppia saranno troppo forti, ma qui, rispetto alla vicenda narrata da Shakespeare, è possibile un altro finale.

A seguire, “Bloom” con gli “Artgarage” di Pozzuoli (Na) – che trateranno un tema di grande interesse. Infatti, nonostante sia fortemente attratto dal concetto di comunità, l’individuo è indipendente da ciò che lo circonda ed è parte fondamentale di un gruppo. La sua ‘fioritura’ e la successiva autoaffermazione arricchisce se stesso, gli altri e il mondo esterno, creando bellezza e movimento. Coreografie di Nyko Piscopo.







A seguire in programma:



19 luglio 2023, dalle ore 21:00, “Crossover”

Mandala Dance company di Ladispoli (RM)

Coreografie di Paola Sorressa



20 luglio 2023, dalle ore 21:00, “Con-Fusione”

Arabesque Dance Company di Capua (Ce)

Coreografie Irma Cardano



20 luglio 2023, a seguire, “Segmenti”

Campania Danza di Salerno

Coreografie di Antonella Iannone e Simone Liguori



21 luglio 2023, dalle ore 21:00, “Solo x Donna”

Associazione Danza Estemporada di Sassari

Coreografia di Livia Lepri



21 luglio 2023, a seguire, “Anime”

Compagnia Atacama di Roma

Coreografie di Patrizia Cavola e Ivan Truol

Ingresso: 10 euro (Ridotto 8 euro per under 25 e studenti)

Prenotazioni via mail: [email protected]