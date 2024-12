Dal 3 al 6 gennaio 2025, le luci di Milano si accenderanno in un’atmosfera di pura meraviglia e incanto, perché l’Amaca presenta Raul Cremona nel VII Festival della Magia. Un evento che promette di trascinare il pubblico in un viaggio straordinario, dove magia, comicità e illusionismo si intrecciano in una danza affascinante di emozioni e stupore. Questo festival non è solo uno spettacolo: è un rito collettivo, un’occasione per sognare ad occhi aperti e riscoprire il bambino che vive in ciascuno di noi.

Raul Cremona, noto per il suo talento unico e la sua abilità di intrattenitore, sarà maestro di cerimonie e protagonista indiscusso di questa edizione. Con il suo carisma e l’arte della risata, Raul guiderà il pubblico attraverso una serie di esibizioni indimenticabili, animando le serate con la sua presenza magnetica. La sua capacità di creare connessioni emotive con gli spettatori, mescolando momenti comici e di grande pathos, si riflette in ogni esibizione che offre, rendendo ogni istante prezioso e memorabile.

Il Festival della Magia si arricchisce quest'anno di artisti di calibro internazionale, ognuno dei quali porta con sé un bagaglio di talenti e storie uniche. La loro presenza offre uno spaccato della magia moderna, dove si fondono tradizione e innovazione.

Mag Edgard (Spagna): Con uno show che sfida i confini della realtà, Mag Edgard mescola illusioni strabilianti a una narrazione onirica, ispirata dal mondo fantastico di Tim Burton. Il suo approccio audace e visionario catapulterà il pubblico in un regno dove l'impossibile diventa possibile, regalando attimi di pura poesia visiva.

Carillon (Italia): Reduce dai palcoscenici del Big Apple Circus e del Circus Theater Roncalli, Carillon è un clown che va oltre i cliché, portando sul palco una freschezza e una vitalità contagiosa. Le sue performance sono un inno alla vita e alla gioia, capaci di far ridere e riflettere, facendo emergere l’essenza più profonda della comicità e dell’umanità.

Nestor Hato (Francia): Dallo scintillante Crazy Horse di Parigi, Nestor Hato è un giovane prodigio della magia, capace di far volare le carte e apparire oggetti da nulla con una maestria sopraffina. La sua arte non è solo tecnica, ma una vera e propria manifestazione di emozioni, in grado di catturare l’immaginazione di ogni spettatore.

Nick Blaze (Italia): Un artista poliedrico, Nick Blaze sa unire modernità e eleganza, creando illusioni che sono vere e proprie opere d’arte. Ogni suo numero racconta una storia, ogni gesto è carico di significato, dimostrando che la magia può essere tanto classica quanto contemporanea.

Dion (Olanda): Famoso per la sua versatilità, Dion incarna l’essenza della diversità artistica. I suoi numeri sono un viaggio tra personaggi eccentrici e situazioni surreali, dando vita a un’esperienza multisensoriale in cui la comicità si fonde con la meraviglia.

Il Festival della Magia è molto più di una semplice rassegna di numeri. È un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, un’opportunità per esplorare un universo in cui la realtà assume un'altra dimensione. Durante queste serate, famiglie e amici potranno riunirsi in un abbraccio collettivo, lasciandosi trasportare da un'atmosfera di condivisione e meraviglia. La magia, infatti, è l’arte dell’incanto, un mezzo per trasformare la quotidianità in straordinarietà. È amore per la vita, passione per la vita, che si manifesta anche nei momenti di difficoltà. Attraverso la magia, possiamo superare le barriere dell’ordinario e trovare un senso di unità e speranza. Lo spettacolo diventa quindi un simbolo di resilienza, un canto di gioia contro le avversità.

In un’epoca in cui la routine quotidiana spesso soffoca la nostra creatività e spinge a dimenticare la magia dell'esistenza, questo festival rappresenta un invito a riscoprire il potere dei sogni. Con uno sguardo colmo di meraviglia e un cuore aperto, il pubblico potrà immergersi in un’atmosfera incantata, dove tutto diventa possibile. Le risate, gli applausi e i momenti di silenzio incantato si intrecceranno, creando un tessuto di emozioni con cui ogni partecipante potrà identificarsi. Sarà un'opportunità per ritrovare il senso di comunità, di appartenenza a qualcosa di più grande, e comprendere che la magia è, in fondo, essenza della vita stessa.

Il VII Festival della Magia a Milano rappresenta dunque un caleidoscopio di emozioni, un evento da non perdere per chiunque desideri vivere un’esperienza senza precedenti. Prenotate i vostri biglietti e preparatevi a lasciarvi coinvolgere da una serata di incanto che rimarrà nel cuore. Perché, come ci insegna la magia, talvolta è sufficiente un attimo di stupore per riscoprire la vera bellezza della vita. Che siate grandi o piccini, avventurieri del fantastico o semplicemente curiosi, il festival vi aspetta per portarvi in un viaggio straordinario, dove ogni numero è una nuova scoperta e ogni applauso è un riconoscimento alla meraviglia della vita. Insieme, vivremo una celebrazione dell'amore, della gioia e della magia in ogni suo straordinario aspetto. In un'epoca in cui la realtà spesso sembra pesante e opprimente, il "Festival della Magia" offre un rifugio, un momento di celebrazione della bellezza e della gioia di vivere. Con la sua miscela di comicità, illusionismo e arte, si presenta come un'occasione unica per famiglie e individui di tutte le età per lasciarsi andare alla meraviglia e alla fantasia, riscoprendo il potere dell’immaginazione. Attraverso questo festival, Raul Cremona e i suoi ospiti non solo intratterranno, ma inviteranno ciascuno di noi a sognare, ricordando che nella vita, come nella magia, è fondamentale credere nell’impossibile.

Dal 3 al 6 gennaio 2025

3 gennaio ore 20,45

4 e 5 gennaio ore 15,30 e 20,45

6 gennaio ore 15,30

Amaca

presenta

Raul Cremona

FESTIVAL DELLA MAGIA

a Milano - VII edizione

da un’idea di Raul Cremona

con Mag Edgard (Spagna), Carillon (Italia), Nestor Hato (Francia), Nick Blaze (Italia), Dion (Olanda)

Regia Carlo Negri

BIGLIETTI

3 gennaio

Prestige € 35,00 - Poltronissima € 32,00 - Poltrona € 23,00 - Poltronissima under 26 anni € 20,00

4, 5 e 6 gennaio

Prestige € 37,00 - Poltronissima € 34,00 - Poltrona € 26,00 - Poltronissima under 26 anni € 21,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=2289569

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471



*_©Angelo Antonio Messina