Il Panorama International Literature Festival 2025 è un evento globale di straordinaria rilevanza, che riunisce artisti, scrittori e pensatori da oltre 90 paesi. Organizzato dalla Writers Capital Foundation in collaborazione con partner di prestigio come l'Accademia Tiberina, il festival celebra la diversità culturale e promuove valori umanitari attraverso un dialogo artistico (in quest'edizione straordinaria) e letterario. La programmazione comprende conferenze di spicco con esperti internazionali, letture di opere inedite, workshop innovativi dedicati alle arti visive e letterarie, nonché mostre digitali e performance dal vivo. Inoltre, grazie al sostegno dell'Accademia Tiberina, il festival arricchisce il suo programma con iniziative di alto profilo volte a promuovere la tradizione culturale italiana in un contesto globale. Questo festival non solo offre una piattaforma per talenti emergenti e affermati, ma mira anche a stimolare un dibattito su temi sociali e ambientali di grande rilevanza. La collaborazione con artisti di varie discipline arricchisce ulteriormente il valore di questo evento, rendendolo un punto di riferimento culturale a livello internazionale.

Euranie Cryzz: Un'enigmatica artista dell'Arte Contemporanea al Panorama International Literature Festival 2025

Euranie Cryzz, artista digitale italiana, ha conquistato una posizione di rilievo nel panorama artistico internazionale grazie a una sintesi unica di sensibilità estetica, padronanza tecnica e narrazione emozionale. La sua partecipazione al Panorama International Literature Festival 2025 rappresenta un ulteriore tassello di una carriera costellata di successi e riconoscimenti, evidenziando il suo impegno nel coniugare arte visiva e letteratura. Euranie Cryzz, nel panorama dell'arte contemporanea, si distingue per la sua enigmatica ma potente padronanza del contrasto e della monocromia. La scelta di lavorare prevalentemente in bianco e nero non è solo una preferenza stilistica, ma una dichiarazione artistica che sfida l'osservatore a vedere oltre la superficie e a esplorare le profondità emotive e concettuali delle sue opere.

Tra le sue collaborazioni più significative spicca quella con lo scrittore paranormale Edgar Atheling, per il quale ha curato le grafiche di opere poetiche come Il Fragore del Silenzio (2015) e *Vitam Perdidi. *Le sue opere, tra cui Carezza del Vento e Chiaro di Luna, sono state esposte in prestigiosi eventi internazionali come l'Expo Digitale Gothic of the Night a Verona e la mostra al Teatro Salieri di Legnago.

Nel 2022, l'opera "Petali" è stata scelta per il Festival Arte & Cultura di Arte Galerie Digital dal Maestro d'Arte Tiziano Marangoni, consolidando la sua posizione nel panorama artistico contemporaneo. Con “Butterflies of Peace” fa il suo debutto al Panorama International Arts Festival.

Il 2023 è stato un anno significativo per Cryzz, con il riconoscimento di merito per l'opera "Breath of Life" al Panorama Internazionale Arti Festival e l'esposizione delle sue opere alla New Digital Art Gallery SeaCity di Southampton, UK. Inoltre, ha partecipato all'Amantea Comics 2023 con "Viaggio Oltremare"

Nel 2024, la candidatura al prestigioso Aesthetica Art Prize ha ulteriormente rafforzato il suo prestigio internazionale. Cryzz è supportata dalla Writers Capital Foundation, un'organizzazione internazionale che promuove artisti e scrittori di tutto il mondo, valorizzando le qualità artistiche e promuovendo cause sociali attraverso l'arte e la letteratura.

Argento per il Nation of Excellence Award 2024 & Premio Alfredo Pasolino 2024 al Panorama Internazionale Arti Festival 2024 con l'opera "Anima di Fuoco"

Infine: "Fallen Angel" è vincitrice del The 2024 World Fantasy Art Award,Molte opere digitali sono state scelte in espositiva digitale Presso la New Digital Art Gallery SeaCity di Southampton Contea della Hampshire UK

In questa edizione Cryzz si presenta con: Naiadi un'opera con un raffinato intreccio di simbolismoe tecnica artistica impeccabile, e con una profondità filosofica, in cui il realismo magico incontra l’estetica del surrealismo onirico. Ogni elemento della composizione è curato nei minimi dettagli, contribuendo alla costruzione di un messaggio tanto estetico quanto spirituale ed ecologico.

L'artista è sostenuta dalla Writers Capital Foundation, un'organizzazione che promuove artisti e scrittori a livello globale, utilizzando l'arte come strumento per sensibilizzare su temi sociali e umanitari. Attraverso le sue opere, Cryzz affronta temi come la pace, la resilienza e la connessione tra esseri umani, evidenziando il potere trasformativo dell'arte.Con una carriera già ricca di traguardi, il futuro di Euranie Cryzz appare luminoso. La sua partecipazione al Panorama International Literature Festival 2025 non solo conferma il suo status di artista di rilievo, ma la pone come figura di riferimento nel panorama culturale internazionale. Le sue opere continuano a ispirare, dimostrando come l'arte possa essere un ponte tra diverse discipline e culture.