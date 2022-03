Noi, i capi di Stato e di governo dei 30 Paesi alleati della NATO, ci siamo incontrati oggi per affrontare il tema dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, la più grave minaccia alla sicurezza euro-atlantica degli ultimi decenni. La guerra della Russia contro l'Ucraina ha infranto la pace in Europa e sta causando enormi distruzioni e sofferenze alle persone.

Condanniamo l'invasione russa dell'Ucraina con la massima fermezza. Chiediamo al presidente Putin di fermare immediatamente questa guerra e di ritirare le forze militari dall'Ucraina e invitiamo la Bielorussia a porre fine alla sua complicità, in linea con la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 marzo 2022. La Russia dovrebbe rispettare la sentenza della Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite del 16 marzo e sospendere immediatamente le operazioni militari. L'attacco della Russia all'Ucraina minaccia la sicurezza globale. Il suo assalto alle norme internazionali rende il mondo meno sicuro. La retorica dell'escalation adottata dal presidente Putin è irresponsabile e destabilizzante.

Gli ucraini hanno ispirato il mondo con un'eroica resistenza alla brutale guerra di conquista condotta dalla Russia. Condanniamo fermamente gli attacchi devastanti della Russia contro i civili, comprese donne, bambini e persone in situazioni vulnerabili. Lavoreremo con il resto della comunità internazionale per perseguire i responsabili delle violazioni del diritto umanitario e internazionale, crimini di guerra compresi. Siamo profondamente preoccupati per l'aumento del rischio di violenze sessuale e tratta di esseri umani. Esortiamo la Russia a consentire un accesso umanitario rapido, sicuro e senza ostacoli e un passaggio sicuro per i civili e di consentire la consegna degli aiuti umanitari a Mariupol e ad altre città assediate. Condanniamo anche gli attacchi contro le infrastrutture civili, comprese quelle che mettono in pericolo le centrali nucleari. Continueremo a contrastare le bugie della Russia sul suo attacco all'Ucraina e denunceremo le invenzioni e le operazioni sotto falsa bandiera per preparare il terreno a un'ulteriore escalation, anche contro la popolazione civile ucraina. Qualsiasi uso da parte della Russia di un'arma chimica o biologica sarebbe inaccettabile e comporterebbe gravi conseguenze.

La Russia deve dimostrare di essere seria riguardo ai negoziati attuando immediatamente un cessate il fuoco. Chiediamo alla Russia di impegnarsi in modo costruttivo in negoziati credibili con l'Ucraina per ottenere risultati concreti, iniziando con un cessate il fuoco sostenibile e procedendo verso un ritiro completo delle sue truppe dal territorio ucraino. La continua aggressione della Russia mentre sono in corso le discussioni è deplorevole. Sosteniamo gli sforzi dell'Ucraina per raggiungere la pace e quelli intrapresi diplomaticamente dagli alleati per far pressione sulla Russia per porre fine alla guerra e alleviare le sofferenze umane.

Siamo del tuto d'accordo con il presidente Zelenskyy, il governo dell'Ucraina e con i coraggiosi cittadini ucraini che stanno difendendo la loro patria. Onoriamo tutti coloro che sono stati uccisi, feriti e sfollati a causa dell'aggressione russa, così come le loro famiglie. Riaffermiamo il nostro fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti che si estendono alle sue acque territoriali.

L'Ucraina ha il diritto fondamentale all'autodifesa ai sensi della Carta delle Nazioni Unite. Dal 2014 abbiamo fornito ampio sostegno alla capacità dell'Ucraina di esercitare tale diritto. Abbiamo addestrato le forze armate ucraine, rafforzando le loro capacità militari e migliorando la loro resilienza. Gli alleati della NATO hanno intensificato il loro sostegno e continueranno a fornire ulteriore sostegno politico e pratico all'Ucraina, mentre continua a difendersi. Gli alleati della NATO continueranno inoltre a fornire assistenza in settori quali la sicurezza informatica e la protezione contro le minacce di natura chimica, biologica, radiologica e nucleare. Gli alleati della NATO forniscono anche un ampio sostegno umanitario ospitando milioni di rifugiati. I ministri degli Esteri discuteranno ulteriormente del nostro sostegno all'Ucraina quando si incontreranno ad aprile.

Siamo uniti nella nostra determinazione a contrastare i tentativi della Russia di distruggere le basi della sicurezza e della stabilità internazionali. Stiamo tenendo conto di quanto fatto da Russia e Bielorussia. Massicce sanzioni e pesanti costi politici sono stati imposti alla Russia per porre fine a questa guerra. Rimaniamo determinati nel voler mantenere una pressione internazionale coordinata sulla Russia e continueremo a farlo con le parti interessate e altre organizzazioni internazionali, inclusa l'Unione Europea. Il coordinamento transatlantico resta fondamentale per una risposta efficace all'attuale crisi.

Chiediamo a tutti gli stati, inclusa la Repubblica popolare cinese (RPC), di sostenere l'ordine internazionale, compresi i principi di sovranità e integrità territoriale, come sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, ad astenersi dal sostenere in alcun modo lo sforzo bellico della Russia e ad astenersi da qualsiasi azione che aiuti la Russia a eludere le sanzioni. Siamo preoccupati per i recenti commenti pubblici dei funzionari della RPC e chiediamo alla Cina di cessare di amplificare le false narrazioni del Cremlino, in particolare sulla guerra e sulla NATO, e di promuovere una soluzione pacifica del conflitto.

Rimaniamo impegnati nei principi fondamentali alla base della sicurezza europea e globale, compreso che ogni nazione ha il diritto di scegliere le proprie disposizioni di sicurezza libere da interferenze esterne. Riaffermiamo il nostro impegno per la politica della porta aperta della NATO ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di Washington.

Stiamo fornendo supporto su misura ai partner colpiti dalle minacce e dalle interferenze russe e intensificheremo la nostra assistenza per aiutarli a resistere all'influenza russa e rafforzare la loro resilienza, sulla base delle richieste dei nostri partner e dei nostri programmi di partnership di lunga data. Ad aprile, i ministri degli Esteri valuteranno proposte concrete per rafforzare il nostro sostegno a questi partner.

Continueremo a prendere tutte le misure necessarie per proteggere e difendere la sicurezza delle nostre popolazioni alleate e di ogni centimetro del territorio alleato. Il nostro impegno nei confronti dell'articolo 5 del Trattato di Washington è ferreo.

In risposta alle azioni della Russia, abbiamo attivato i piani di difesa della NATO, dispiegato elementi della Forza di risposta della NATO e collocato 40.000 soldati sul nostro fianco orientale, insieme a importanti mezzi aerei e navali, sotto il comando diretto della NATO supportato dagli schieramenti nazionali degli alleati. Stiamo inoltre istituendo quattro ulteriori gruppi tattici multinazionali in Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia. Stiamo prendendo tutte le misure e le decisioni per garantire la sicurezza e la difesa di tutti gli alleati in tutti i domini e con un approccio a 360 gradi. Le nostre misure restano preventive, proporzionate e non estensive. Ora accelereremo la trasformazione della NATO verso una realtà strategica più pericolosa, anche attraverso l'adozione del prossimo Concetto strategico a Madrid. Alla luce della più grave minaccia alla sicurezza euro-atlantica degli ultimi decenni, rafforzeremo inoltre in modo significativo la nostra posizione di deterrenza e difesa a lungo termine e svilupperemo ulteriormente l'intera gamma di forze di pronto intervento e le capacità necessarie per mantenere una deterrenza e una difesa credibili. Questi passaggi saranno supportati da esercitazioni potenziate con una maggiore attenzione alla difesa collettiva e all'interoperabilità.

Stiamo aumentando la resilienza delle nostre società e delle nostre infrastrutture per contrastare l'influenza della Russia. Stiamo migliorando le nostre capacità e difese informatiche, fornendo supporto reciproco in caso di attacchi informatici. Siamo pronti a imporre costi a coloro che ci danneggiano nel cyberspazio e stiamo aumentando lo scambio di informazioni, migliorando la preparazione delle persone comuni e rafforzando la nostra capacità di rispondere alla disinformazione. Miglioreremo anche la nostra preparazione e capacità di risposta per le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari. Prenderemo ulteriori decisioni quando ci incontreremo a Madrid.

I passi che stiamo compiendo per garantire la sicurezza della nostra Alleanza e dell'area euro-atlantica richiederanno risorse adeguate. Gli alleati stanno aumentando sostanzialmente le loro spese per la difesa. Oggi abbiamo deciso di accelerare i nostri sforzi per adempiere al nostro impegno nei confronti del Defence Investment Pledge nella sua interezza. In linea con il nostro impegno nell'articolo 3 del Trattato di Washington, rafforzeremo ulteriormente la nostra capacità individuale e collettiva di resistere a tutte le forme di attacco. Durante il nostro incontro a Madrid, presenteremo ulteriori piani su come rispettare l'impegno.

La guerra non provocata della Russia contro l'Ucraina rappresenta una sfida fondamentale ai valori e alle norme che hanno portato sicurezza e prosperità a tutti nel continente europeo. La scelta del presidente Putin di attaccare l'Ucraina è un errore strategico, con gravi conseguenze anche per la Russia e il popolo russo. Rimaniamo uniti e risoluti nella nostra determinazione di opporci all'aggressione russa, aiutare il governo e il popolo ucraino e difendere la sicurezza di tutti gli alleati.