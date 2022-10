CASERTA - Il Centro Studi della Provincia di Caserta “Antica Terra di Lavoro” APS – fa sapere - che ha sottoscritto con entusiasmo e vero trasporto un protocollo d’intesa con il Comune di Teano per la realizzazione del Festival dell’Unità d’Italia.

"Si tratta – così il vice-presidente dr. Tommaso Tartaglione, che da sempre opera con impegno nel campo della cultura e storia nazionale - della prima edizione di un festival di Storia del Risorgimento per il quale il Centro Studi presterà, la propria consulenza ed assistenza organizzativa.Il protocollo d’intesa – continua Tartaglione - durerà quattro anni nei quali il Centro Studi collaborerà con impegno insieme con l’Assessore alla cultura, beni culturali, valorizzazione e promozione del centro storico e dei borghi, prof.ssa Maddalena Bovenzi, referente del progetto, per lo studio e la valorizzazione della storia e del territorio di Teano".

Il programma del Festival dell’Unità d’Italia si svilupperà in tre giorni, dal 24 al 26 ottobre 2022, anniversario del fatidico Incontro di Teano, e prevede una successione di conferenze ed incontri nella sala del Loggione del Museo archeologico di Teanun Sidicinum, in piazza Umberto I. Tra gli strumenti operativi in programma, come iriporta la locandina, oltre al Festival dell’Unità d’Italia, l’organizzazione di convegni, seminari, concorsi, visite guidate nei musei e nei siti di interesse nel territorio.

Relatori tra gli altri eccellenti interventi, il dott. Francesco Pappalardo, consigliere parlamentare del Senato dove è responsabile del servizio di Questura e Cerimoniale e della Biblioteca; il prof. Eugenio Capozzi, ordinario di Storia contemporanea presso la facoltà di Scienze dei Beni Culturali della Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; l’avv. Renato Veneruso, componente del direttivo del Centro Studi Rosario Livatino. Interverrà anche il vice presidente del Centro Studi della Provincia di Caserta, dr. Tommaso Tartaglione, con una relazione dal titolo “Dal progetto federalista al Plebiscito del 1860”.

Ogni pomeriggio di studio si concluderà con una degustazione di prodotti tipici del territorio a cura degli allievi dell'Istituto Alberghiero di Teano.





In foto: Tommaso Tartaglione in Museo Teano - Locandina della tre giorni