Dopo McLaren, AlphaTauri e Alfa Romeo, questo martedì è stata la volta di Red Bull a srivelare la nuova macchina per la prossima stagione di Formula 1.

Si chiama RB16B e, come per il resto delle altre vetture in base alle attuali regoli, l'auto è uno sviluppo della vettura dello scorso anno , con la quale Max Verstappen è arrivato terzo in campionato dietro le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.







La Red Bull ha lavorato per migliorare i problemi di instabilità che hanno afflitto l'auto 2020. Non solo. Nonostante alla fine di questa stagione Honda abbia annunciato da tempo il proprio ritiro ha rilasciato quest'anno una nuova power unit che era stata pianificata per il 2022, di cui è stata modificata sia la sezione a combustione che il sistema di recupero dell'energia.

I nuovi regolamenti volti a tenere sotto controllo i costi durante la pandemia hanno limitato le modifiche che i vari team normalmente applicano tra una stagione e l'altra. Inoltre, le modifiche al regolamento volte a ridurre la velocità in curva hanno anche cambiato l'aerodinamica nella parte posteriore delle auto.

Le squadre, pertanto, hanno lavorato per recuperare in altri modi il carico aerodinamico perso, tenendo conto che sebbene non vi siano state limitazioni sulle modifiche all'aerodinamica, è stato però limitato a due il numero di modifiche alle parti strutturali dell'auto.





⏯ And now for the B-Side 💿 Meet the RB16B #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/2XrH3G4AP0 — Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021



La Red Bull, al momento, non ha rivelato quali siano le migliorie apportate alla vettura 2021 che debutterà a Silverstone mercoledì prossimo, con Verstappen e il nuovo compagno di squadra Sergio Perez che si alterneranno alla guida

Al test parteciperà anche il pilota di riserva Alexander Albon, che è stato "retrocesso" alla fine della scorsa stagione, con una monoposto RB15.



Questo il calendario con le prossime presentazioni: