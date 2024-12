Come sarebbe una vita senza colore?: una vita in bianco e nero. Da tempo immemorabile la donna ha sempre cercato di apparire diversa, innanzitutto per se stessa, seguendo la moda che è stata definita come "qualcosa che esiste non solo negli abiti, la Moda è nel cielo, nella strada, la Moda ha a che fare con le idee, con il nostro modo di vivere, con che cosa sta accadendo". Il modo più immediato di presentarsi è certamente nel viso che dovrà essere sempre ben curato specialmente nelle prossime feste: il colore del Natale è rigorosamente rosso, intenso, burgundy, ciliegia sulle labbra, sulle unghie e persino sugli occhi.

Le tendenze del trucco per il Natale 2024 sono labbra rosso velluto o cherry con un tocco dark, un rossetto con pagliuzze dorate e scintillante per il massimo della seduzione. Il trucco non è quindi una cosa che si possa improvvisare all’ultimo momento, specialmente per le giornate più glamour dell’anno. Una donna alla moda è quella che indossa abiti capaci di esaltarne l'aspetto fisico, la sensualità e l'eleganza indipendentemente dal valore di mercato deghi stessi. Per avere i giusti consigli la figura del il make up artist è indispensabile, rispetto all'estetista lavora prevalentemente con i prodotti da trucco.

L'obiettivo del suo lavoro è quello di riuscire a valorizzare i punti di forza della persona e di correggere anche piccoli inestetismi attraverso il trucco, riuscendo a regalare al viso un aspetto giovane e sano. Bisogna quindi affidarsi a professionisti come la Make Up Artist Sonia Iacobelli Parziale, la quale, a seconda delle occasioni, consiglia un trucco diverso. La Vigilia di Natale con la famiglia? Il Veglione di San Silvestro con gli amici? A casa? In un locale?:

«Per queste occasioni vi propongo - ci riferisce Sonia - due make up base diversi, basati sui toni di tendenza di quest’anno. Rosa fucsia, magenta e malva per il Natale e toni silver per il Capodanno. Iniziamo Il trucco per le feste con una skincare adatta al proprio tipo di pelle, per chiudere poi con una crema idratante. Il passo successivo è applicare il primer su tutto il viso e successivamente il correttore per uniformare l’incarnato, correggendo le imperfezioni di colore delle occhiaie; nello stesso momento è necessario anche un correttore che dia luminosità.

Secondo passo - continua Sonia - passare al fondotinta, ovviamente sempre adatto al tipo di colore della nostra pelle, tendendolo con una spugnetta o con un pennello, in relazione alla texture del fondotinta, se più compatto con una spugnetta leggermente inumidita oppure, se più liquido, con un pennello. Passare poi al contouring, per correggere i volumi le lunghezze del viso lavorando sui chiari scuri usando un prodotto specifico. Opacizziamo con una cipria trasparente per poi passare finalmente agli occhi». Come presentarsi ad un cenone natalizio in casa per questo Natale 2024? Il consiglio della Make Up Artist Sonia Iacobelli Parziale sono di « Seguire le ultime tendenze, ombretti color rosa fucsia, magenta e malva.

L’applicazione del colore deve essere più intensa sulla parte mobile dell’occhio sfumando poi il tutto verso l’alto e verso l’esterno del occhio stesso, con un effetto degradè. Per esaltare il momento possiamo anche osare con un tocco di eye-liner ed un ottimo mascara volumizzante. Ovviamente per accentuare un effetto wow delle nostre ciglia, vi consiglierei di effettuare una settimana prima di queste occasioni, un trattamento di laminazione ciglia. Chi lo preferisce può anche truccare, sempre con effetti sfumati, l’ esterno della parte inferiore dell’ occhio ottenendo una sorta di “smokey eyes” con i colori consigliati. Per quanto riguarda le sopracciglia cercare di truccarle rispettando l’inizio, il punto B (il punto più alto) e la coda della sop

racciglia, usando un pennellino con un ombretto o una matita, sempre del colore adatto al colore naturale delle nostre sopracciglia, generalmente marroncino scuro o chiaro. Passiamo al fard, applicandolo sulle linee di contouring, sfumandolo verso l’alto, sotto lo zigomo. Il colore andrà scelto ovviamente in base all’incarnato. Sugli zigomi applichiamo il blush, sfumandolo sui toni del rosa. Infine la bocca.

Per i caratteri più decisi consiglio di delineare con la matita il vermiglio delle labbra. Per le donne più semplici meglio passare semplicemente il rossetto, senza marcare la linea del vermiglio. Colore di tendenza per la fine del 2024 è sempre il rosso, dalle sfumature più scure e quelle più chiare evitando rigorosamente l’arancio».

Passato Natale occorre prepararsi per Capodanno, per Sonia: « Una serata di Capodanno in un locale, in una discoteca, i colori da utilizzare per truccare i vostri occhi nel 2024, sono silver e oro eventualmente glitterati. Per le labbra, rigorosamente rosso, rifinendolo poi, per renderlo più lucido, con un gloss. I passaggi del trucco sono ovviamente gli stessi». Queste alcune idee di trucco per le feste, semplici ma d’effetto, ricordando che Capodanno “è il compleanno di tutti”.