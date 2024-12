In attesa della pubblicazione del secondo lavoro di Leoni con l'Ep "Istinto di conversazione" svelata qui di seguito cover e tracklist. L'uscita è prevista per il 15 gennaio 2025 via Ghost Record - Awal - The Orchad - Sony Music. "Istinto di conservazione", fa seguito al debutto ufficiale con l'album "L'ultima offensiva" disponibile sia in formato fisico che in formato digitale.

Tracklist:

01. Adunanza

02. Istinto di conversazione

03. Il Primo Uomo Nello Spazio

04. Discordanza

05. Perché Va Bene

06. Nello Spazio

07. Distanza

Dopo l’ottima accoglienza del primo album (recensito positivamente anche all’estero nonostante il cantato interamente in italiano) ‘ISTINTO DI CONVERSAZIONE’ è il nuovo mini-album di LEONI dove in 7 brani Dario cerca di arricchire ulteriormente la propria proposta con altre influenze e tematiche andando così dal rock del brano che ne dà il titolo e di ‘IL PRIMO UOMO NELLO SPAZIO’ a un Rock-Pop che si tinge di elettronica con ‘PERCHE’ VA BENE’ sino alle più sperimentali ‘ NELLO SPAZIO’ e ADUNANZA, DISCORDANZA, DISTANZA (un set strumentale che apre divide e conclude il lavoro).

ISTINTO DI CONVERSAZIONE: vuole essere anche un ponte (da qui la scelta del mini-album) verso il nuovo album (già in fase di pre-produzione) continuando un processo di crescita introducendo e provando alcune soluzioni che potrebbero essere predominanti nel futuro di LEONI (a partire dalla sperimentazione dei pezzi strumentali).

Sempre grande importanza viene data ai testi e alle tematiche che in questo nuovo album affrontano il tema della comunicazione, dello spazio che ci unisce e ci separa, dell’accettare le proprie debolezze e della sanità vissuta nel mantenere un pizzico di follia.

Link Video L'Ultima Offensiva

https://youtu.be/JLS7jSIL5xQ?feature=shared