Vediamo come preparare un piatto tipico del Lazio: i Cotechini con gli Sformatini. Anche adesso la maggior parte del centro Italia è pronta.

Ingredienti per 4 persone.

2 cotechini da 1/2 kg

250 g di lenticchie

1 cipolla 200 g di passata di pomodoro

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 foglie di alloro

1 cucchiaio di bacche di ginepro

sale e pepe



Preparazione Cottura Ricetta Cotechino

Nella pelle del cotechino vengono praticati piccoli fori e il cotechino, avvolto in un panno, viene immerso in una grande pentola di acqua fredda.

Nel frattempo fate soffriggere nell'olio la cipolla tritata, aggiungete le foglie di alloro e la passata di pomodoro e fate cuocere per 10 minuti a fuoco vivo.

Aggiungere un pizzico di sale e pepe al concentrato di pomodoro, unire le lenticchie e far insaporire per qualche minuto.

Trasferite le lenticchie al sugo in quattro stampini e cuocete in forno preriscaldato a 200°C per 8 minuti. Togliere dal forno e posizionare su un piatto grande.

Tagliate il Cotecchino ancora caldo a fettine sottili, non troppo spesse, e disponetele intorno alle polpette di lenticchie.

Questi sono i dettagli della ricetta di cottura del "Flan di Cotechino".

Difficoltà moderata.

Tempo di preparazione 30 minuti.

Tempo di cottura 3 ore

Ricetta cotechino con sformato.

Coprire e portare a leggera ebollizione. Dopo l'ebollizione, ridurre il fuoco per cuocere a fuoco lento per 2 ore e mezza.

Nel frattempo lavate le lenticchie per eliminare le impurità e cuocetele per 20 minuti in acqua salata condita con pepe e bacche di ginepro.

