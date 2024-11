Continua il viaggio di Lazio Artigiana, la rete di filiera facente parte della CNA Viterbo - Civitavecchia che unisce e celebra il genio artistico di 47 artigiani locali in 5 weekend dell’artigianato, 9 appuntamenti con visite guidate e 4 salti in bottega. Dopo il successo degli scorsi appuntamenti, che hanno chiamato a raccolta centinaia di persone, la terza tappa è a Civitavecchia, il 16 e 17 novembre presso la Cittadella della Musica, per valorizzare le botteghe locali, le pregevolezze enogastronomiche che offre il territorio e per mettere in dialogo saperi preziosi di un tempo sponsorizzando queste risorse come elementi attrattivi del turismo culturale e sostenibile alla scoperta della città della costa laziale.

Crocevia storico della costa tirrenica, Civitavecchia è infatti tra le principali mete italiane per il turismo crocieristico, con circa 3,3 milioni di passeggeri movimentati nel 2024, e oltre ad essere una fucina di antichi mestieri, vanta ricche tradizioni culinarie, come i biscottini di natale, le ciambellette, la pizza di pasqua, la pizza civitavecchiese e le fave da morto.

Il 16 e il 17 novembre il foyer della Cittadella della Musica, edificio storico del ‘700 collegato al più antico Ospedale Vecchio e completamente ristrutturato, ospita espositori originari di Civitavecchia, provenienti da Roma, dal litorale laziale e dalla Tuscia viterbese, con talk e workshop tenuti dagli stessi maestri artigiani e autorevoli esperti.

Il programma del terzo weekend dell’Artigianato inizia sabato 16, giorno dell’inaugurazione, alle 15.30 con il saluto del Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, del Presidente CNA Alessio Gismondi e del Segretario di CNA Viterbo-Civitavecchia Attilio Lupidi. Alle 16.00 è la volta della presentazione a cura di Roberta Pietrini “Il recupero sostenibile degli scarti tessili”, dove tratterà di ricerca e sviluppo di modelli sostenibili in ottica di economia circolare in ambito moda e accessori. Segue alle ore 16.30 un momento di dialogo tra Alessandro Ansidoni dell’Associazione Slowfood Costa della Maremma Laziale e Carlo Di Gennaro e Maddalena Cavarretta – con “Le qualità del cioccolato”.

Alle ore 17.00 è fissato il dialogo “L’immagine nell’infosfera. La comunicazione visiva nel XXI secolo” tra Federico Meschini, professore di Informatica umanistica ed Editoria digitale dell’Università degli Studi della Tuscia e il fotografo Luca Riccioni.

Segue alle ore 18.00 una lectio magistralis di Franco Ciambella, fashion designer, professore presso l’Istituto Europeo di Design di Roma e l’ Accademia di Belle Arti di Viterbo che affronterà il tema della progettualità di una collezione moda con “Il progetto creativo oggi”, giungendo al termine della giornata con una degustazione di prodotti tipici locali.

Domenica 17 alle 11.30 è previsto il workshop sulla cera e la realizzazione di un gioiello con la jewels designer Elena Bassetti, cui seguirà alle 15.30 un incontro con l’orafo Marco Mancini e il tatuatore Saverio Vespa sulle diverse declinazioni del concetto di decorazione corporea.

Alle ore 17.00, spazio al dialogo tra Stefania Masci, Professore ordinario presso DAFNE – Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università della Tuscia di Viterbo e l’artigiano panificatore Pietro Pistola sul tema “Il ruolo della ricerca per la Qualità tecnologica e nutrizionale del frumento e il benessere dei consumatori”.

Infine, i partecipanti assisteranno al workshop "Amico legno", una dimostrazione pratica sulla possibilità di unire la tradizione della materia con gli esperimenti del design, in dialogo tra tecnologia e mestiere con Alessio Gismondi, presidente della CNA Viterbo-Civitavecchia, oltre che tra i migliori maestri artigiani del mondo, come riconosciuto dalla prestigiosa Homo Faber Guide nel 2024.

Gismondi commenta così l’iniziativa: «La nostra intenzione è quella di far apprezzare il valore essenziale creato dal lavoro degli artigiani attraverso la mostra delle loro opere e ascoltare la loro voce anche creando momenti di confronto con grandi esperti. Vogliamo dar vita a un contesto stimolante dal quale i visitatori escano arricchiti e che dia risalto all’originalità, al talento e alla passione degli artigiani, a un saper fare legato a doppio filo al saper pensare, progettare e realizzare».

La rete d’imprese di artigianato artistico Lazio Artigiana rappresenta un modello di turismo innovativo e immersivo, che vuole fare la differenza in termini di sviluppo sociale e sostenibile, esaltando l’unicità delle botteghe, le prelibatezze della tavola e le bellezze storico-artistiche locali.

Lazio Artigiana è un progetto promosso da CNA Viterbo e Civitavecchia, grazie al finanziamento per le Reti di Imprese tra Attività Economiche della Regione Lazio, in collaborazione con PromoTuscia, partner del progetto.

16 novembre 2024 h. 15.00-19.00

17 novembre 2024 h. 10.00-19.00

Cittadella della Musica - Via Gabriele D'Annunzio, 2, 00053 Civitavecchia RM

Gli eventi sono gratuiti

Per info e prenotazione: www.lazioartigiana.it oppure cell 348/5203954

Per restare aggiornati sulle iniziative di Lazio artigiana: https://www.instagram.com/lazioartigiana/ - https://www.facebook.com/lazioartigiana