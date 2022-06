Che succede al Molo - Brescia dopo i primi weekend per l'estate 2022, ovvero "The summer is magic!!? Si continua a ballare, al fresco, con un certo stile, anche da giovedì 9 giugno, con Frìo, venerdì 10 con Panorama Summer Season e Friday Format e in console i britannici Goodboys, creatori di tante hit tra cui la recente "Bongo Cha Cha Cha" (nella foto), mentre sabato 11 giugno il sound è quello di Stefano Pain, mentre alla voce c'è l'energia di Cire.

Ecco qualche dettaglio in più su ogni serata di questo lungo weekend...

Il 9 giugno 2022 inizia Frio, il party del giovedì sera del Molo, forse l'appuntamento più "up" della settimana. E' una festa dedicata a chi vuol iniziare il fine settimana con qualche ora d'anticipo e continuare a diversi anche dopo l'aperitivo o la cena in città con i propri amici. Si balla e ci si diverte, già dalle 21:30 e fino alle 02:30.

Venerdì 10 giugno, per Friday Format, ecco il party Panorama city heartbeat, raccontato da foto e video davvero particolari. In console, insieme Dr.Space e Pasq e vj set di Glamnoise, ecco il sound scatenato dei britannici Goodboys. Con i Meduza hanno realizzato una hit assoluta come "Piece of Your Heart", che ha raggiunto la seconda posizione nella Official Singles Chart britannica e che ha ricevuto una candidatura ai celeberrimi Grammy Award alla miglior canzone dance. Ancora con i Meduza hanno pubblicato anche "Lose Control", altra hit internazionale. Successivamente hanno realizzato il tormentone estivo del 2021 "Bongo Cha Cha Cha", remix dell'omonima hit del 1959 di Caterina Valente...

La settimana del Molo di Brescia si chiude sabato 11 giugno, con il sound house di Stefano Pain. Originario di Alessandria, è attivo come dj in ambito nightlife & dintorni sin dall'età di 15 anni... ma questo succede a tanti. A pochi colleghi invece capita di scrivere e far uscire dischi come "Quake", pubblicata Revealed, l'etichetta di Hardwell, già dj numero uno al mondo per Dj Mag. La traccia è stata inclusa nella colonna sonora nel recente Dom Hemingway, film hollywoodiano di Richard Shepard con Jude Law, più volte candidato all'oscar. E non è tutto la sua "RAM TAM TAM (Pilot 6 – Armada) è stato scelta dagli Swedish House Mafia per i loro set per diversi mesi ed è presente nel film-documentario "Leave The World Behind". Con Pain alla voce c'è Cire.





Molo - Brescia

via Sorbanella 23 Brescia A4: Brescia Ovest

https://www.instagram.com/molo_brescia/

https://www.facebook.com/molo.brescia/

info: 333 210 5400

Ingresso con consumazione: 15 euro venerdì e sabato, 10 euro il giovedì