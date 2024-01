Enrico Vita, Amministratore Delegato di Amplifon, ha recentemente ricevuto dall’istituto Institutional Investor il titolo di miglior CEO nel settore Medical Technology & Services (MedTech) in Europa.



Enrico Vita miglior CEO nel settore Medtech

Il successo del CEO Enrico Vita si inserisce in un contesto più ampio: Amplifon ha infatti ottenuto posizioni di rilievo anche per il CFO e per i professionisti delle relazioni con gli investitori. La società, leader mondiale nelle soluzioni per la cura dell’udito, ha dimostrato di eccellere non solo nelle performance finanziarie ma anche nella gestione delle relazioni con la comunità finanziaria e nella promozione di pratiche ESG (Environmental, Social, and Governance). La classifica annuale All-Developed Europe Executive Team stilata da Institutional Investor ha infatti confermato il ruolo del Gruppo guidato da Enrico Vita come punto di riferimento nel settore, evidenziando la sua capacità di creare valore non solo per gli azionisti ma anche per l’intera comunità finanziaria.



Enrico Vita: la carriera di successo in Amplifon

Enrico Vita, nato nel 1969 e laureatosi in Ingegneria Meccanica nel 1993 presso l’Università degli Studi di Ancona, porta con sé una vasta esperienza nel mondo aziendale. I suoi primi passi sono stati compiuti all’interno di Indesit, dove ha ricoperto diversi ruoli chiave nella divisione industriale. Il suo ingresso in Amplifon nel 2014 ha segnato l’inizio di una straordinaria ascesa: da Executive Vice President EMEA a Chief Operating Officer, fino alla nomina ad Amministratore Delegato nell’ottobre 2015. Sotto la sua guida, Amplifon ha registrato un notevole aumento del valore delle azioni, passando da 4,5 euro ad oltre 30 euro. Un successo reso possibile dalla visione strategica di Enrico Vita e dalla sua capacità di guidare l’azienda attraverso fasi di crescita significative. I dati più recenti, rilevati nel 2022, confermano il notevole incremento del fatturato, che si è più che raddoppiato durante il suo mandato.