"Ieri alla Geo Barents è stato detto dalle autorità italiane di entrare nel porto di Catania. Secondo il diritto internazionale, tutti i sopravvissuti devono sbarcare in un luogo sicuro il prima possibile. Invece, a 215 delle persone a bordo è stato impedito di scendere a terra, il che rende la situazione insostenibile.Un'operazione di salvataggio può essere considerata conclusa solo dopo che tutti i sopravvissuti sono sbarcati in un luogo sicuro. Lo sbarco parziale e selettivo, come suggerito dal decreto del governo italiano, è assurdo e non può considerarsi legittimo secondo le convenzioni che regolano le leggi del mare. Secondo il diritto internazionale, una nave che effettua un salvataggio in mare dovrebbe essere sollevata dalla responsabilità di ospitare i sopravvissuti non appena possono essere prese soluzioni alternative. Il governo responsabile dovrebbe compiere ogni sforzo per ridurre al minimo il tempo che i sopravvissuti rimangono a bordo della nave di assistenza secondo le linee guida relative alle persone soccorse in mare.I sopravvissuti a bordo della Geo Barents, così come quelli della Humanity 1, della OceanViking e Rise Above non possono più essere tenuti in ostaggio del dibattito politico. Invitiamo l'Italia a far sbarcare tutti i sopravvissuti".

Questo è quanto ha dichiarato questa mattina, in una nota, Medici Senza Frontiere che gestisce le operazioni a bordo della Geo Barents. Nel frattempo SOS Humanity, che gestisce le operazioni a bordo della Humanity 1, ha comunicato di essersi rivolta al tribunale civile di Catania affinché ​​venga garantito il diritto di accesso a una procedura formale di asilo per i 35 richiedenti protezione a bordo della nave.

Nessuna indicazione, invece, è stata data né alla Ocean Viking, né alla Rise Above che complessivamente ospitano a bodo 329 naufraghi e stazionano nella rada di fronte al porto di Catania.

Il governo post-fascista, a supporto della propria propaganda basata sulla ferocia nei confronti degli ultimi, utilizza il diversivo dei migranti per mascherare le difficoltà che deve affrontare sul piano economico, iniziando dal caro energia, per combattere il quale finora non ha fatto assolutamente nulla... a parte l'annuncio di destinare risorse risibili per il suo contenimento... ma guardandosi bene dallo spiegare come, a chi e in che misura saranno assegnate.

Niente di cui meravigliarsi da gente che non ha mai capito la differenza che passa tra governare e comandare.







Crediti immagine: @MSF_sea