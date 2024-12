Le principali Borse del Vecchio Continente terminano gli scambi in rosso. Frazionale ribasso per Piazza Affari, con il FTSE MIB che lascia sul parterre lo 0,43%. In discesa anche Francoforte, Parigi e Londra.

A Milano il titolo migliore del giorno è Telecom Italia, mentrei peggiori sono quelli del settore auto (Stellantis, Iveco Group e Ferrari).