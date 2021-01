Christian Musella, influencer, fashion blogger e fotomodello, è stato ospite della stazione radio/televisiva Rtc Targato Napoli di Scampia (Napoli), e in questa intervista condotta da IlPakiko e Alessandra lo Russo, ha raccontato la sua vita, il suo passato, e di come è riuscito ad essere il primo influencer in Italia per aver iniziato questa carriera nel 2013 e come aver anche avviato il suo blog, seguitissimo tutt'oggi.

Risate, confronti, frasi motivazionali e tanto divertimento negli studi ufficiali della stazione radiotelevisiva.

Musella, spiega anche il motivo per il quale ha voluto creare e condividere su Instagram e youtube un video contro l'omofobia, raggiungendo complessivamente 150.000 visualizzazioni e tantissimi commenti e condivisioni su altre piattaforme di social media da parte dei suoi seguaci e molti ringraziamenti per la solidarietà.

Inoltre sono stati tanti i complimenti per aver condiviso e fatto capire il giusto esempio in merito a questo tema molto acceso e discusso in tutto il mondo.

Racconta dalla sua prima volta in cui ha avuto a che fare con i social network fino ad arrivare ad oggi alla notorietà acquisita nel tempo.

Un grande esempio quello di Musella, che dalla nulla si possa arrivare a fare e dire grandi cose.