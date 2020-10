Nel consueto sondaggio SWG per il TG La7, il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia pur restando stabile al 15,8% diventa il terzo partito dietro i Dem, superando dello 0,6% il Movimento Cinque Stelle, sempre più in crisi (-0,8%).

Inoltre, lo scontro tra Azione! di Calenda e Italia Viva di Renzi vede entrambi i partiti in flessione, rispettivamente sono dati al 3,3% e al 2,8%, con quello del senatore fiorentino che non sarebbe neppure in grado di raggiungere la soglia del quorum in una nuova ipotetica legge elettorale proporzionale.