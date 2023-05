Dopo anni di commissariamento, anche Sesto San Giovanni ha la sua sezione della Lega regolarmente eletta dai militanti che hanno scelto la nuova segretaria cittadina nel Congresso del 13 maggio.

Si è tenuto al Best Western Hotel di Sesto San Giovanni, nel pomeriggio di sabato 13 maggio, il Congresso cittadino della Lega Salvini finalizzato alla ricostituzione della Sezione cittadina della Lega.

Alla presenza del sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, del Consigliere regionale, Riccardo Pase e di tutti i militanti, hanno preso il via i lavori per l’elezione del Segretario e dei membri del direttivo di sezione. A presiedere i lavori è stato Mauro Grolli, Segretario provinciale della Lega Martesana, insieme a Luca Nisco, militante e attualmente assessore alla Cultura e alla Sicurezza del comune di Sesto San Giovanni, e Massimo Menotti, il più anziano dei militanti.

Sono stati esposti i programmi dei due candidati a segretario, Nicoletta Pini e Valter Oliva e si è poi proceduto con voto segreto, alla elezione da parte dei militanti che, a maggioranza, hanno scelto come Segretariocittadino Nicoletta Pini, consigliera Capogruppo della Lega e già Assessore al Bilancio nella precedente consiliatura. “Dopo anni di commissariamento - ha dichiarato la Segretaria neo eletta - la nostra Sezione ha nuovamente l’opportunità di esprimere una segreteria cittadina e di crescere insieme alla città. Gli ultimi anni, che ci hanno messo a dura prova, ci hanno resi ancor più consapevoli della necessità di rappresentare quella indispensabile connessione tra i problemi quotidiani delle persone e la politica. Questa connessione è l’essenza stessa di una Sezione e questo, la Lega, lo sà da tempo. Per questo - prosegue Pini - occorre applicarsi con serietà e impegno per coinvolgere maggiormente i cittadini e il territorio, attrarre nuovi talenti, rendere i giovani protagonisti della politica del futuro lavorando alla crescita di una nuova classe dirigente che sappia far tesoro delle esperienze maturate finora e lavorare in sinergia per creare nuovo valore. Desidero lavorare alla creazione di una sezione aperta ed inclusiva, che valorizzi il lavoro di squadra e rinforzi il senso dell’appartenenza con l’obiettivo di produrre risultati concreti e tradurli in consenso verso il nostro partito, i nostri simboli e i nostri valori”.

Tra gli obiettivi annunciati dalla neo segretaria nel suo intervento di presentazione del programma anche la creazione di una sezione fisica che funga da spazio di lavoro e socializzazione, una maggiore connessione e collaborazione con l’amministrazione, l’organizzazione di eventi coinvolgenti per la città che abbiano, oltre allo scopo di trasmettere i valori della Lega, anche ricadute tangibili e il rafforzamento del dialogo con le categorie produttive e con le associazioni del territorio per portare avanti attività e progetti condivisi.

Il Congresso si è chiuso con l’elezione dei membri del direttivo di sezione. Sono risultati eletti a tale carica Maria Giuditta Cassano, Barbara Carelli, Pietro Alberto Fiotta e Marco Sgura.