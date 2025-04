CASOLA di CASERTA – (Ernesto Genoni) - Dopo l’incontro dell’ANPd’I su “Disabilità e Sport” a Castelfidardo del 26 marzo ultimo scorso, a cura delle sezioni di Ancona e Napoli, le sezioni di Caserta e Napoli dell’ ANPd’I si sono dati appuntamento a Casola di Caserta, all’Eremo di San Vitaliano, accolti da don Valentino Picazio, promotore storico, con il Ten. Col. M.O.V.M. Paglia e sua sorella Daniela Paglia del “Primo luogo della Memoria di tutti i caduti, militari e civili, nelle missioni militari di pace”. Attiguo all’Eremo, infatti, il Sacrario che espone i nomi di tutti i Caduti cui è stato dedicato quel primo “luogo della memoria” italiano” istituito con la Legge 12 novembre 2009 n.162, la cui ricorrenza viene celebrata ogni anno il 12 novembre, in ricordo della strage di Nassiriya del 2003.

La giornata è da considerare una tappa rilevante per l’Associazione Paracadutisti d’Italia, che conta, ad oggi, oltre 130 sezioni a livello nazionale rappresentate in 14 regioni. E’ questo di Casola di Caserta, l’incontro che segna il 1° Convegno delle Sezioni ANPd’I dell’8^ Zona, gruppo della Campania. La proposta è stata lanciata dall’ infaticabile Consigliere dell’ottava zona, Filippo De Gennaro, Presidente della sede di Caserta, iniziativa pienamente accolta dall’omologo partenopeo, paracadutista Vincenzo Palumbo.

All’evento ha partecipato, nella qualità di paracadutista più anziano fra tutti i presenti nella qualità anche di Presidente Onorario della sez. partenopea il Br.Gen.le (ca) paracad. dott. Giuseppe Lenzi, che prontamente, rispetto alla pregevole iniziativa delle sezioni di Caserta e Napoli, 1° Convegno delle Sezioni ANPd’I dell’8^ Zona, ha sentito di informare il Presidente Nazionale dell’ANPd’I, il Gen.le Marco Bertolini, che “…i paracadutisti campani hanno vissuto un evento importante che potrebbe far breccia in analoghe iniziative da parte di altre Zone in cui opera l’ANPd’I “.

Le delegazioni intervenute per l’incontro all’Eremo di San Vitaliano erano rappresentate dal T.Col. Gianfranco Paglia, MOVM, Presidente Onorario della sezione di Caserta il cui Presidente e Consigliere dell’8^ zona, Filippo De Gennaro è stato l’ideatore di questa eccellente iniziativa associativa. La sez.di Napoli rappresentata dal presidente, paracaditista, Vincenzo Palumbo e dal V. Presidente paracadutista Crescenzo Mormile.

Questo “primo convegno” ha radunato nel sito di Casola numerosi paracadutisti delle sezioni di Caserta e di Napoli tra cui Caserta: Tommaso Ferraiolo, Mario Solinas Segretario di Sezione, Domenico Monaco, Elio Ribera, Davide Andretta, Mario Tofani, Giuseppe Tamburro, Giuseppe De Caprio, Vincenzo Ferrara, Alessandro Perrone, Giovanni Perrone. E per Napoli: Crescenzo Mormile, Vincenzo Nascente, Ciro Bifaro, Dario Avolio, Guglielmo Carleo, Massimo Ciccarelli, Loreto Di Loreto, Antonio Auricchio, Alessandro Fucito. Tra gli ospiti d’onore, iscritti alla sezione di Napoli, i paracad. Antonio Auricchio, ed il Carabiniere, Maresciallo Aiutante, Loreto Di Loreto, insignito di M.O. al Valore dell’Arma dei Carabinieri impegnato in una missione ISAF in Afghanistan. Intanto nell’immediato saranno organizzati i prossimi corsi per il conseguimento dell’ambito brevetto di primo livello per paracadutisti. - - -In foto: il Br.Gen.le (ca) paracad. dott. Giuseppe Lenzi; i presidenti Filippo De Gennaro e Vincenzo Palumbo - Gruppo dell' ANPd'I all'Eremo di San Vitaliano.