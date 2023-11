Seppure con ore di ritardo, anche sabato è poi avvenuto lo scambio dei rispettivi prigionieri tra Hamas e Israele. Domenica, i media israeliani hanno riferito che il servizio carcerario ha ricevuto l'elenco dei 39 prigionieri palestinesi che saranno rilasciati in giornata. In precedenza, Hamas aveva confermato il rilascio di ulteriori 13 persone detenute a Gaza. Gli orari non sono stati comunicati. Quelli del primo scambio sono avvenuti alle 18 e alle 20, ora locale. Finora, pertanto, sono 26 i prigionieri israeliani rilasciati da Hamas e 78 quelli rilasciati da Israele.

Durante una conferenza stampa che ha avuto luogo in mattinata, Ghazi Hamad, membro dell'ufficio politico di Hamas ha dichiarato che il movimento di resistenza è disposto a rilasciare tutti i prigionieri in cambio del rilascio di tutti i prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane.

Nella stessa occasione ha diffuso alcuni numeri sul conflitto in corso, ricordando che dal 7 ottobre l'esercito israeliano ha sganciato su Gaza circa 40.000 tonnellate di bombe, che un terzo della popolazione della Striscia non ha ricevuto beni di prima necessità, che il numero di minori uccisi a Gaza in meno di due mesi supera il numero complessivo dei minori uccisi in tutti conflitti registrati nel mondo lo scorso anno. L'attuale operazione di distruzione portata avanti dallo Stato ebraico , ha dichiarato Hamad, rivela l'intenzione di Israele di rendere Gaza un luogo inabitabile.

In un'altra violazione israeliana della pausa umanitaria nella Striscia di Gaza questa mattina, un contadino è stato ucciso e un altro ferito dalle forze di occupazione israeliane nella Striscia di Gaza centrale, secondo fonti mediche.La Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS) ha affermato in un comunicato stampa che le forze di occupazione israeliane hanno preso di mira due agricoltori mentre stavano lavorando nella loro terra a est del campo profughi di Al-Maghazi, nel governatorato centrale di Gaza. L'aggressione ha provocato l'omicidio di uno di loro e il ferimento dell'altro.

Questo incidente si aggiunge al crescente numero di vittime durante la pausa umanitaria temporanea, con altri sette civili feriti, sempre questa domenica, dalle forze di occupazione israeliane nelle vicinanze dell'ospedale indonesiano e di quello di Al-Quds. Chi erano? Erano civili che, mentre stavano controllando lo stato delle loro abitazioni, sono stati presi di mira dai cecchini israeliani

Inoltre, continua da parte dell'IDF anche l'opera di distruzione e uccisioni in Cisgiordania.

Dall'agenzia Wafa:

La città di Jenin, nell'estremo nord della Cisgiordania occupata, è alle prese con pesanti perdite economiche a seguito dei continui raid giorno e notte da parte dell'esercito di occupazione israeliano, esacerbate dalla prosecuzione della chiusura dei posti di blocco che conducono alla città dai territori occupati nel 1948.In un comunicato stampa di oggi, la Direzione dell'Economia Nazionale del Governatorato di Jenin ha affermato che le autorità di occupazione israeliane hanno deliberatamente distrutto le infrastrutture economiche della provincia, causando perdite per milioni di shekel in vari settori.La direzione ha riferito che numerose strutture economiche sono state costrette a ridurre la propria forza lavoro o a chiudere per periodi prolungati a causa delle ripetute incursioni nella città. Le difficoltà nella distribuzione delle merci, insieme al calo dell'attività di acquisto a causa delle misure arbitrarie e delle barriere imposte dall'occupazione, hanno contribuito a fermare l'economia.Secondo la Camera di Commercio e Industria di Jenin, le perdite hanno raggiunto i 24 milioni di dollari nelle strutture economiche colpite in modo significativo dalla chiusura del checkpoint di Jalameh, attraverso il quale i palestinesi provenienti dalle città arabe nei territori occupati nel 1948 erano soliti raggiungere la città prima dell'attacco.Un commerciante locale di Jenin ha sottolineato che le frequenti incursioni dell'esercito di occupazione israeliano, che limitano la circolazione di persone e merci, hanno danneggiato le attività. Inoltre, ha affermato che alcuni negozi hanno subito danni parziali o totali a causa dei bombardamenti israeliani e della demolizione delle case all'interno della città e dell'adiacente campo profughi.Nidal Obeidi, sindaco di Jenin, ha sottolineato che l'occupazione ha colpito in modo significativo l'infrastruttura economica della città distruggendo strade, reti idriche e fognarie. Le perdite stimate, solo per il comune, ammontano a 5 milioni di dollari, superando le risorse finanziarie a sua disposizione.Il Governatorato di Jenin ospita circa 13.000 attività, che costituiscono il 13,3% delle imprese lavorative della provincia. Di queste, il 59,2% sono esercizi commerciali (all'ingrosso e al dettaglio), mentre il 27% appartiene al settore dei servizi. La distruzione intenzionale delle infrastrutture rappresenta una grave battuta d'arresto per la stabilità economica della regione.

E che tutto questo sia stato accuratamente pianificato con l'intenzione di mettere in atto un'altra "nakba" è evidente a chiunque non sia imbevuto della propaganda sionista.





Crediti immagine: L'immagine in alto (Wafa) non ritrae la Striscia di Gaza, ma la devastazione nel campo profughi di Jenin dopo il raid israeliano, durato ore, del 25 e 26 novembre 2023