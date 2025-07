Dichiarazione odierna di Philippe Lazzarini, commissario generale dell'UNRWA, sulla situazione a Gaza:

"Un bambino su dieci tra quelli visitati nelle strutture mediche dell'UNRWA soffre di malnutrizione. La malnutrizione tra i bambini a Gaza è aumentata drasticamente a causa della grave carenza di alimenti e integratori nutrizionali. Salam, una bambina di soli 7 mesi, è morta la scorsa settimana per malnutrizione.Prima della guerra, la malnutrizione a Gaza era un fenomeno raro. Oggi è il risultato diretto di scelte e azioni umane.Nel frattempo, oltre 870 persone affamate sono state uccise mentre cercavano disperatamente di procurarsi del cibo, a causa di un sistema di distribuzione fallimentare.Le Nazioni Unite, compresa l'UNRWA e i suoi partner, devono poter svolgere il proprio lavoro e far entrare aiuti umanitari su larga scala, soprattutto per i bambini.Ogni ulteriore ritardo in un cessate il fuoco immediato causerà altre morti".

L'UNRWA ha oltre 6.000 camion pieni di cibo, prodotti igienici e medicine in attesa appena fuori dai confini di Gaza. L'UNRWA ha anche oltre 1.000 operatori sanitari che possono fornire servizi nutrizionali salvavita a bambini e bambine in tutta la Striscia.

E nonostante questo c'è qualcuno che, VIGLIACCAMENTE e SCHIFOSAMENTE, pretende di affermare che quello che lo Stato canaglia di Israele sta applicando a Gaza, a Gerusalemme est e in Cisgiordania non sia un genocidio.