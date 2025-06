Dichiarazione del portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Thameen Al-Kheetan:

"Le persone disperate e affamate di Gaza continuano a trovarsi di fronte alla disumana scelta tra morire di fame o rischiare di essere uccise mentre cercano di procurarsi del cibo.

Da quando la "Gaza Humanitarian Foundation" ha iniziato a operare il 27 maggio, l'esercito israeliano ha bombardato e sparato contro i palestinesi che cercavano di raggiungere i punti di distribuzione, causando numerose vittime. Secondo quanto riferito, oltre 410 palestinesi sono stati uccisi a seguito di questi attacchi. Almeno altri 93 sarebbero stati uccisi dall'esercito israeliano mentre cercavano di avvicinarsi ai pochissimi convogli di aiuti delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie. Almeno 3.000 palestinesi sono rimasti feriti in questi incidenti.

Ciascuna di queste uccisioni deve essere indagata tempestivamente e imparzialmente e i responsabili devono essere chiamati a risponderne. L'uccisione e il ferimento di civili derivanti dall'uso illegale di armi da fuoco costituiscono una grave violazione del diritto internazionale e un crimine di guerra.

I palestinesi di Gaza soffrono la fame e la mancanza di altri beni di prima necessità. La Striscia di Gaza rimane sull'orlo della carestia a causa della chiusura e del blocco imposti da Israele, nonché delle continue restrizioni illegali all'ingresso e alla distribuzione degli aiuti umanitari. Questo si aggiunge alla sistematica distruzione della produzione alimentare e dell'economia locale da parte di Israele, nonché ai ripetuti sfollamenti forzati di massa degli ultimi 20 mesi.

Israele continua inoltre a imporre severe restrizioni al lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie, impedendo loro di portare e distribuire cibo, carburante e aiuti salvavita a Gaza. Dal 2 marzo 2025, solo pochissimi camion sono stati autorizzati ad entrare.

Israeli forces opened fire on thousands of starving Palestinians trying to reach the GHF “aid center” in Rafah. Carrying empty bags, they advanced in hope of feeding their families. Some were shot, others fled in panic only to return, driven by desperation. pic.twitter.com/DHuF0fdIGh