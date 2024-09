Francesco Maria Gallo, autore e regista della saga epica “L'Assedio di Petelia” , è lieto di annunciare il rilascio delle puntate 5 e 6 della serie che sta conquistando un vasto pubblico in Italia e oltre. La quinta puntata, "Complotti e Tradimenti" , e la sesta, "Tradimenti e Nuove Speranze" , sono disponibili per la visione su YouTube Podcast e Spotify Podcaster.

Nel quinto episodio della saga, Complotti e Tradimenti , vediamo emergere un conflitto di natura più intimo e psicologico. La guerra non si combatte solo sul campo di battaglia, ma anche nei cuori e nelle menti di chi governa. A Petelia e Kroton si instaurano dubbi e sospetti, alimentati da alleanze infrante e segreti sussurrati nell'ombra.

Francesco Maria Gallo descrive questa puntata come “il momento in cui la guerra si sposta dal campo di battaglia all'interno delle mura. È il momento in cui il pericolo non viene solo dal nemico esterno, ma anche dagli stessi amici e alleati” . Con un clima teso e colmo di incertezze, i cittadini ei leader di Petelia si trovano di fronte alla scelta più difficile: di chi fidarsi?

Questo episodio è a un un punto di svolta per la storia. Mentre i complotti minano la stabilità delle città, nuove alleanze nascono e con esse nuove speranze. Tuttavia, queste speranze sono fragili come il cristallo e la guerra sembra pronta a spezzarle in qualsiasi momento.

Francesco Maria Gallo , autore della serie, ha dichiarato: “Questa puntata rappresenta l'essenza della resilienza. Quando tutto sembra crollare, è allora che emergono le nuove speranze, la forza di resistere contro ogni probabilità. Il conflitto non è solo fisico ma anche morale e spirituale, e in questo episodio si vede il vero volto del coraggio” .

Gallo sottolinea anche l'importanza delle emozioni umane nella trama: “Non si tratta solo di vincere una battaglia, ma di combattere anche contro le nostre paure e contro le nostre debolizze, cercando la luce in mezzo al buio” .

Dati di Streaming delle Prime Quattro Puntate

Il successo delle prime quattro puntate è stato eccezionale, con 8.500 streaming totali . La distribuzione geografica degli ascolti è variegata, con 3.720 streaming provenienti dall'Italia e il resto suddiviso tra Russia, Nord Europa, Stati Uniti (principalmente Stato di New York) e altri paesi. Tra questi:

Italia

Russia

Svezia

Svizzera

Inghilterra

Lussemburgo

Belgio

Canada

Stati Uniti (Stato di New York)

Profilo del Pubblico:

62% donne, 38% uomini.

Età media: 28-40 anni.

Questi dati evidenziano l'ampio fascino internazionale della serie e il suo forte coinvolgimento nel pubblico giovane-adulto, particolarmente attento alle trame storiche ed epiche.



Successo della Produzione e Nuove Tecniche di Ripresa

Una delle caratteristiche uniche di questa puntata è l'utilizzo di attori reali e di ambientazioni storiche ricostruite in computer grafica, unendo la narrazione epica a una rappresentazione visiva immersiva che coinvolge completamente l'ascoltatore.

Camelia Yang , direttrice di produzione della saga, afferma: "Abbiamo voluto spingere i limiti della narrazione audio, rendendola un'esperienza cinematografica per gli ascoltatori. Le ricostruzioni storiche e l'uso di attori reali consentono di sentirsi parte integrante del mondo di Petelia, percependo ogni dettaglio della battaglia e dei complotti" .

La serie “L'Assedio di Petelia” continua a guadagnare consensi e ascolti, esplorando il dramma umano dietro le guerre e le battaglie, e raccontando storie di tradimento, coraggio e speranza. Con un crescendo di tensioni interne e nuove alleanze,

“Il viaggio epico di Petelia, dichiara Francesco Maria Gallo autore e regista della saga petelina, non è solo un racconto di battaglie storiche, ma anche un percorso di introspezione e di scoperta di ciò che ci rende umani. La guerra è il palcoscenico, ma sono le emozioni dei personaggi che muovono davvero la storia. Sono incredibilmente grato al pubblico che ci sta seguendo e che continua a sostenere questa saga. Siete parte integrante di questo assedio, e insieme scriveremo il destino di Petelia” .

Qui potete vedere la nuova puntata de l'Assedio di Petelia: Complotti e Tradimenti,

Francesco Maria Gallo : autore televisivo, cantautore, compositore, storyteller, podcaster e comunicatore. Una figura poliedrica nel panorama culturale italiano, capace di spaziare dalla musica alla narrativa, sempre con una vena creativa e innovativa.

Nato a Strongoli , in provincia di Crotone , Francesco Maria Gallo cresce in un ambiente ricco di storia e cultura, figlio di Salvatore Gallo , noto saggista e scrittore per passione, giurista per professione. Suo padre è stato autore di diverse opere dedicate alla storia e alla cultura del territorio, tra cui "Mirti del mio colle" , "Antero di Petelia" , "Leonardo Vinci" , e molti altri saggi sulla storia di Strongoli . La figura di Salvatore Gallo ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità locale, tanto che il 26 aprile lo spazio antistante lo storico Castello di Strongoli è stato ribattezzato in suo onore: “Piazza Castello, Salvatore Gallo” . La cerimonia, culminata nella svelatura della targa commemorativa, è stata un tributo alla sua eredità culturale e intellettuale.

Francesco Maria Gallo, seguendo le orme del padre, ha saputo combinare l'amore per la storia e la cultura con la sua passione per la musica. Tra le sue opere di maggiore successo si annoverano tre grandi lavori rock che mescolano narrativa, musica e profondità tematica:

"Inferno" (2021): Un'opera rock ispirata alla Divina Commedia di Dante, in cui Gallo esplora l'umanità attraverso l'oscurità dei vizi e delle debolezze umane.

"Orlando Opera Rock" (2023): Un'opera teatrale in musica che reinventa le gesta di Orlando, cavalcando la tradizione dei poemi cavallereschi ma con un approccio moderno e una vibrante colonna sonora rock.

"Elogio alla Follia" (2024): Un viaggio musicale tra follia creativa e distruttiva, un'opera che abbraccia il paradosso della mente umana e le sue infinite possibilità, toccando temi surreali e gotici.

Francesco Maria Gallo è un vero e proprio narratore contemporaneo. La sua attività si estende oltre il palco e il teatro, arrivando ai podcast e ai progetti di comunicazione che affrontano temi legati all'essenza umana e alla riflessione sociale. Con un'abilità unica di fondere narrazione e melodia, Gallo non si limita a raccontare storie: le rende esperienze vive, capaci di coinvolgere il pubblico in profondità e di farlo riflettere sui grandi interrogativi della vita.

La sua arte è permeata dall'amore per la sua terra e per la cultura mediterranea, mescolando storie epiche, musica d'impatto e la volontà di rendere omaggio al passato pur guardando al futuro.

Francesco Maria Gallo ha una serie di progetti ambiziosi e innovativi in ​​cantiere per i prossimi mesi e anni, che testimoniano la sua continua spinta creativa e la voglia di sperimentare nuovi linguaggi artistici.

1. "Ventu" - Narrativa sulla 'Ndrangheta negli anni '90

Uno dei progetti più attesi è la fiction "Ventu" , che affronterà i drammatici eventi legati alla 'Ndrangheta negli anni '90 a Strongoli. Gallo, con il suo approccio profondamente umano e artistico, vuole raccontare una storia che mostra la complessità di quei tempi difficili, esplorando non solo la criminalità organizzata ma anche il coraggio e la resistenza delle persone comuni. La fiction sarà disponibile a partire da gennaio 2025 e avrà un'impostazione che mescola la narrazione cinematografica alla sensibilità musicale tipica di Gallo.

2. Colonna Sonora e Opere Rock Future

Francesco Maria Gallo sta già lavorando alla colonna sonora di "Ventu" , che sarà intrisa di atmosfere malinconiche e potenti. Inoltre, ha in programma di completare la sua "trilogia della follia" con un'altra opera rock, ancora senza titolo, ma che promette di esplorare nuove dimensioni dell'animo umano, collegando i temi dell'identità, della ribellione e della ricerca di libertà.

3. "L'Assedio di Petelia" - Seconda Stagione

Dopo il successo della prima stagione di "L'Assedio di Petelia" , Francesco Maria Gallo ha intenzione di dare seguito a questo progetto con una seconda stagione . La saga prosegue con nuovi episodi, approfondendo i personaggi e le dinamiche storiche, e affrontando le conseguenze delle battaglie e dei tradimenti della prima stagione. L'obiettivo è ampliare l'universo narrativo della serie, introducendo nuovi protagonisti e nuovi scenari che esploreranno le sfide morali e politiche della Magna Grecia.

4. Podcast e Serie Storytelling

Gallo sta inoltre lavorando a una nuova serie di podcast dedicati alle storie della Magna Grecia, in cui unirà musica, narrazione e storia per creare un'esperienza immersiva unica. Questa serie sarà una sorta di viaggio sonoro attraverso la storia e la mitologia, con l'obiettivo di rendere accessibili e coinvolgenti racconti epici e leggende popolari.

5. Collaborazioni Internazionali

Un altro progetto su cui Francesco Maria Gallo sta puntando è una collaborazione internazionale con artisti provenienti da vari paesi europei e dagli Stati Uniti, con l'intenzione di realizzare un album collettivo che unico stili musicali diversi. Questa iniziativa mira a fondere influenze rock, folk e sinfoniche, esplorando la contaminazione culturale e la creazione artistica su scala globale.

6. Progetti di Formazione e Masterclass

Consapevole dell'importanza della formazione, Francesco Maria Gallo prevede anche di organizzare una serie di masterclass rivolte ai giovani musicisti e narratori, per insegnare loro non solo le tecniche della composizione e dello storytelling, ma anche come utilizzare l'arte per trasmettere messaggi social significativi . Questo progetto fa parte del suo impegno continuo per restituire qualcosa alla comunità artistica, soprattutto ai giovani talenti.

Con questi progetti, Francesco Maria Gallo dimostra di essere un artista in continua evoluzione, sempre pronto a raccogliere nuove sfide ea portare avanti la sua missione di raccontare storie significative che colpiscano il cuore del pubblico e lascino una traccia nella cultura contemporanea.