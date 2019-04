The Leading Guy in tour con Elisa aspettando il nuovo album "Twelve Letters"

È "Twelve Letters" il titolo del nuovo album di The Leading Guy in uscita il 3 Maggio per Sony Music Italy (smi.lnk.to/TheLeadingGuy_TwelveLetters).

Dodici lettere scritte “a cuore aperto”, rivolte a persone vive e a persone che non ci sono più. Lettere in cui, a seconda del destinatario, cambia il registro stilistico e varia l’umore, pur mantenendo la costante del pop-folk, con incursioni nel rock, che rende The Leading Guy internazionale nel sound e nelle intenzioni musicali.

Nel mezzo del cammino fugace di una mail o di un messaggio WhatsApp -le attuali forme virtuali di comunicazione, sicuramente più immediate ma evanescenti per definizione- l'artista vuole ritrovare quel contatto personale, intimo e tangibile con i suoi ascoltatori, rivolgendosi loro come singoli destinatari delle proprie lettere e auspicando di instaurare una reale corrispondenza epistolare.

The Leading Guy farà parte anche di “Faber Nostrum”, il disco tributo a Fabrizio De André, in uscita il 26 aprile, con alcuni dei nomi più influenti della nuova scena musicale italiana. In questa compilation il cantautore partecipa con il suo primo brano in assoluto cantato in italiano. Dal prossimo 2 maggio, invece, sarà impegnato nelle aperture del tour teatrale di Elisa, che lo ha scelto personalmente ascoltando la sua musica e annunciandolo nei suoi social.





Ecco le date del Tour di Elisa che The Leading Guy aprirà nel mese di maggio:

02/5 Bologna @ Teatro Europauditorium

03/5 Bologna @ Teatro Europauditorium

04/5 Bologna @ Teatro Europauditorium

06/5 Milano @Teatro degli Arcimboldi

07/5 Milano @Teatro degli Arcimboldi

09/5 Saint Vincent @ Palais Saint Vincent

11/5 Firenze @ Teatro Verdi

12/5 Firenze @ Teatro Verdi

14/5 Genova @ Teatro Carlo Felice

17/5 Sassari @ Teatro Comunale

18/5 Cagliari @ Fiera – Padiglione E

19/5 Cagliari @ Fiera – Padiglione E

22/5 Bari @ Teatro Team

24/5 Roma @ Auditorium Parco della Musica – Santa Cecilia

25/5 Roma @ Auditorium Parco della Musica – Santa Cecilia

27/5 Torino @ Auditorium del Lingotto

28/5 Padova @ Gran Teatro Geox

30/5 Bergamo @ Creberg Teatro Bergamo

31/5 Trieste @ Politeama Rossetti