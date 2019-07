Anne Marie Torrisi, l'artista medianica internazionale, dopo i suoi grandi successi di opere d'arte esposte in tutto il mondo, dopo Parigi, Londra, Cannes, Ginevra, ritorna ancora una volta in Italia per presentare i suoi nuovi capolavori che portano tanto colore e raccontano bellissime e intense storie come una scrittrice in un romanzo.

Per Anne Marie l'arte è libertà, la libertà di creare forme che non esistono, l'arte è felicità, l'arte è un mondo parallelo in cui lo spazio non esiste più. Con la sua scrittura automatica quasi mediana, infonde la sua visione della vita oggi, dando vita a delle opere colme di colori che fanno da arredo ai salotti nelle case dei più critici.

Anne Marie Torrisi esporrà le sue preziose opere al pubblico italiano da martedì 16 luglio fino a lunedì 29 luglio a Menaggio (Como) nella sala mostre in Piazza Garibaldi, Joie de Vivre a cura di Alessandro Cerioli, un’occasione unica per vivere l'arte contemporanea.