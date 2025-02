"Er Governo sta a applaudi' a l'annuncio de'a Presidente fon der come ca..o se chiama su 'ste nuove 'niziative pe' smezza' l'investimenti ar settore de'a difesa, partenno – 'ndove che l'Italia se sta a smena' da'n pezzo – da l'esclusione de 'ste spese dar Patto de Stabbilità.È 'n primo passo 'mportante verso 'a direzzione ggiusta, ma se deve anna' avanti pure co' 'a creazzione de strumenti finanziari communi, sennò è 'na fregnaccia.Er Governo è pronto a mettese a fa' 'na ciacola costruttiva co'e istituzzioni europee e co' li altri Paesi membri pe piglia' 'sti obbiettivi 'mportanti, partenno da quer che se presenterà prossimamente ner Libbro Bianco de la Difesa de l'UE...""Mbe? Quest'è 'r succo... vedete voi come scrivelo e poi lo mannate 'n giro... me raccomanno!"

Ecco come la sora premiere, sua eccellenza Giorgia Meloni, ha salutato quanto detto da Ursula von der Leyen, che a Monaco ha annunciato l'intento della Commissione di togliere la spesa per gli armamenti dai vincoli di bilancio cui i Paesi europei si devono attenere. In pratica, più armi per tutti.

E Meloni esulta perché potrà dare altri soldi a Leonardo, mentre le aziende che non producono armi mettono in cassa integrazione o chiudono i battenti, i pensionati si devono accontentare di aumenti di 1 euro al mese, i malati devono attendere un anno per esami e ricoveri e le famiglie devono lottare contro gli aumenti, in primis quello delle bollette.

E a proposito di bollette... È da inizio dicembre, se non prima, che tutti parlano di consistenti aumenti di spesa per gas e luce. E che cosa hanno fatto la sora premiere e l'accozzaglia di scappati di casa che lei pretende di spacciare per ministri del suo governo? Nulla! Nelle scorse ore il ministro Giorgetti - quello bravo!!! - annunciava provvedimenti per il fine settimana. Sono arrivati? No. Adesso, forse, ne sapremo qualcosa lunedì.

Intanto a febbraio, gli italiani hanno potuto applaudire e festeggiare a champagne - ovviamente con bottiglie di Krug, Armand de Brignac, Dom Perignon... stando all'Italia immaginifica propagandata dall' "anderdogghe" della Garbatella - la bolletta del gas del nuovo anno, praticamente raddoppiata rispetto a 12 mesi fa... uno dei tanti successi di cui anche in questi giorni la sora Meloni si è vantata, andando ad autocelebrarsi all'assemblea der sor Giggi, quel tale Sbarra che, in veste di sindacalista della CISL, negli ultimi due anni ha sempre definito giusto e dovuto qualunque provvedimento fosse stato licenziato da questo governo.

Le premiere de noantri, nel frattempo, dirada sempre di più le sue apparizioni in pubblico, non solo per i casi Santanchè, Almasri e Paragon... ma anche per il "caso caro bollette", che si va ad aggiungere al caso accise, al caso salario minimo, al caso ddl sicurezza, al caso...

La sora premiere "nun se fa vede 'n giro" per evitare di dover dare spiegazioni agli italiani che lottano con gli spicci per pagare gli aumenti in bolletta, mentre lei abita comodamente al Torrino nella villa con piscina da più di un milione di euro... pur non essendo ricattabile.