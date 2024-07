Il singolo della band parla della nuova generazione messa all’angolo dalla società moderna

Il nuovo brano della band WorldPlan “Vertebrato” è disponibile dal 19 luglio sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Il singolo ha come obiettivo quello di entrare dritto nel cuore della nuova generazione, sempre più pressata dalla violenza del mondo, che è costantemente mostrata attraverso i mass media. La voce sembra quasi un grido inascoltato, un elemento fuori campo, che rimane in disparte e guarda il futuro scivolare via. “Vertebrato” è una traccia che non può essere descritta per vie di mezzo: è potente, estremamente cruda e realistica.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/7Mn9CtEU5im1K0h2VYaVcJ?si=r0BHpWxwR6G1xFMf2U707Q

Storia della band

I WorldPlan nascono nel 2018 fra le colline toscane, grazie all’estrema sintonia fra i membri della band. Lorenzo Masi, Alessandro Iacobelli, Leonardo Dei, Gabrio Cintura e Francesco Bracci hanno deciso di incidere nei loro brani degli elementi che rispecchiassero la loro vera natura: così, nel 2019, esce il loro primo lavoro “Easyli Rhetieving”, un EP di 6 tracce veloce, potente e sporco, dotato di una forte carica emotiva e di denuncia. Durante il lockdown, continuano a scrivere e produrre brani, facendo emergere ancora di più il loro forte carattere. Nel 2022, esce il primo album “Jukai”, un viaggio mistico fra la vita e morte, costituito da 12 tracce: i temi trattati sono l’incomunicabilità fra l’individuo e la società moderna e i conseguenti istinti di autodistruzione. Questo album porta i WorldPlan a condividere il palco con esponenti importanti del panorama musicale, come Nanowar of Steel, David Ellefson, Jeff Scott Soto, Chris Slade e altri. Al momento, l’ambizione dei membri del gruppo ha permesso di continuare a scrivere e pubblicare nuovi singoli, stavolta in lingua italiana.

Instagram: https://www.instagram.com/worldplanofficial

Facebook: https://www.facebook.com/worldplanwp

Youtube: https://m.youtube.com/c/worldplan

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@worldplanofficial