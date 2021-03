La Motogp torna in pista e lo fa da Losail con il Gp del Qatar, tradizionale gara di apertura del Mondiale, dove sarà ancora assente Marc Marquez, almeno per le prime due gare.

Al contrario della Formula 1, nulla è cambiato per la MotoGP: il venerdì e il sabato sono dedicati alle prove (le solite 3 durante tutto il weekend) con il turno di qualifiche al pomeriggio. Domenica la gara, dopo il warm up. Naturalmente, il giovedì la classica conferenza stampa con i piloti che però, a causa del Covid, prevede che i giornalisti pongano le domande in remoto.

Alla prima conferenza della stagione hanno partecipato il campione del mondo in carica Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), Pol Espargaro (Repsol Honda Team), Jack Miller (Ducati Lenovo Team), Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) e Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini).

Ecco che cosa hanno detto.

Joan Mir: “Il test non è andato male, ma abbiamo ancora lavoro del fare. Abbiamo una grande sfida davanti per difendere il titolo e faremo del nostro meglio”. A differenza del 2020, al box non ci sarà Davide Brivio ma, non sembra essere un problema: “Ha fatto un grande lavoro mettendo ogni pezzo al posto giusto in questa squadra. Abbiamo dimostrato che siamo in grado di vincere e la Suzuki non sta spostando nessuno per prendere il posto di Davide. Non ci manca e gli auguro buona fortuna in F1”.

Pol Espargaro: “L’ultimo giorno del Test Ufficiale in Qatar mi sono sentito a mio agio e ho potuto fare qualcosa di interessante sul ritmo di gara, almeno per iniziare a capire dove potrò essere”.

Jack Miller: “Sì, mi sento pronto. I tempi sono stati buoni nei test ma le condizioni erano perfette. Ricominceremo da zero, la pista sarà un po’ diversa dopo che avranno girato con le Dunlop, quindi arriveremo concentrati e pronti”.

Fabio Quartararo, neo arrivato nel team ufficiale Yamaha: “Il finale di stagione 2020 è stato difficile ma ho imparato molte cose che mi hanno permesso di acquisire esperienza per il futuro e per quest’anno. L’anno scorso avevo una moto Factory, ma ora si vede un po’ più gente nel team e ci sono più responsabilità per sviluppare la moto. In generale mi sento bene, il test è andato alla grande, abbiamo provato molte cose e tutto è andato per il verso giusto. Più che sentire la pressione ora sono solo super emozionato”.

Valentino Rossi, che ha scambiato il posto con Quartararo nel team Petronas: “Sono molto felice di avere Franco come compagno di squadra perché siamo buoni amici. Trascorriamo molto tempo insieme a Tavullia per gli allenamenti ma non solo, e lui è uno dei migliori piloti in MotoGP al momento come ha dimostrato l’anno scorso. Quindi, per me è un bene e una grande motivazione combattere in squadra con lui”.

Aleix Espargaro: “Un test è un test. Le gare sono completamente diverse. Nel frattempo ci hanno corso Moto2 e Moto3, la pista cambierà. Il test è andato bene, l'Aprilia RS-GP 21 sembra promettente, ma dobbiamo confrontarci con gli altri. Sono sicuro che tutti miglioreranno per la gara”.



Come sempre in Qatar, la gara si correrà alla luce dei riflettori. Domenica il via è previsto alle ore 19.