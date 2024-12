CHIARA TAIGI - 28 DICEMBRE 2024 MATTINA SU RAIUNO

APPUNTAMENTO su RAIUNO UNOMATTINA IN FAMIGLIA

28 DICEMBRE 2024 DOPO ORE 7:30 - AUGURI E BUON 2025 !

Chiara Taigi appuntamento con un canto di festa per Augurare un BUON 2025 in diretta su RAI UNO!

Programma UnoMattina in Famiglia giunto alla sua 36° Edizione, in compagnia di Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, con la Regia di Marco Aprea.

Appuntamento su RAIUNO da non perdere, a partire dalle 7:30 di Sabato 28 Dicembre 2024, ritorna il Canto Lirico con Chiara Taigi su UnoMattina in Famiglia!

"Come il mio recente concerto intitolato Pro Pace Mundi, si può vivere la musica nella sua leggerezza e allo stesso tempo come strumento di profonda riflessione, conforto e messaggio di speranza. Un augurio per il nuovo 2025 che porti benessere e possa essere l'esempio di una nuova Luce e di Serenità!” Chiara Taigi

28 Dicembre 2024 - ORE 7:30



