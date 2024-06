Nel mondo dell'esplorazione spaziale, la competizione e la collaborazione tra diverse aziende sta portando a progressi straordinari. Nelle scorse ore, due eventi significativi hanno segnato tappe fondamentali per Boeing e SpaceX, dimostrando la continua evoluzione delle capacità spaziali commerciali.

La capsula Starliner di Boeing è riuscita a completare con successo il lancio di test con astronauti a bordo e sempre con successo ha completato l'aggancio alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), mentre il quarto lancio della Starship di SpaceX è andato a buon fine, consolidando ulteriormente il ruolo di entrambe le aziende nel futuro dell'esplorazione spaziale.

#Watch | Warm welcome for Starliner crew !!



Boeing's two-member Starliner crew received a warm welcome aboard the International Space Station (ISS) after successfully docking, a key test of the new spacecraft's flight-worthiness



The CST-100 #Starliner, with veteran… pic.twitter.com/1dWEfZp5p7