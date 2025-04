Il suo artista FELLOW parteciperà al concerto del 1° Maggio

Un altro successo per il montecatinese Massimo Guidi, Discografico, Manager e VocalCoach internazionale che da anni coltiva e prepara talenti con risultati eccellenti. Sono infatti oltre dieci anni che Guidi segna dei goal importanti in talent come Amici, XFactor Italia e all’Estero, Sanremo Giovani, Italia’s Got Talent e altri programmi televisivi musicali e non. Questa volta la soddisfazione arriva da Roma con il contest 1M NEXT, dove il suo artista FELLOW si classifica tra i primi tre vincitori aggiudicandosi così la partecipazione al concertone del 1° Maggio su Ra3 e RaiPlay. FELLOW si esibirà con il suo brano “Guerra e Zanzare” sul palco in Piazza San Giovanni in Laterano, storica sede dell’evento assieme ad artisti come Alfa, Noemi, Big Mama, Ermal Meta, Anna Castiglia, Brunori Sas, Gabry Ponte, Lucio Corsi, Gaia, Mondo Marcio, Shablo, Sarah Toscano e molti altri. Massimo Guidi è alla guida della direzione artistica delle etichette Estro Records e M&M-D&G Music.

Massimo Guidi: È difficile oggi avere risultati perché sono molti gli artisti che valgono e sempre meno le vere possibilità. Mi piacciono le sfide e proprio per questo cerco di formare gli artisti che propongo partendo da zero o quasi, cercando di farli crescere come persone e come artisti nel loro modo di affrontare e pensare questo lavoro. Viviamo un’epoca musicale difficile che rispecchia la frenesia e lo stress della vita di oggi con tutte le difficoltà annesse che riguardano adulti ma soprattutto i più giovani. Per questo ci vuole tanta pazienza. A volte i più giovani si chiudono per protezione assumendo un comportamento di difesa, non rendendosi conto che alla lunga può diventare lesivo per loro stessi e per chi li circonda. Bisogna fargli capire che si può sognare anche nella realtà, ma con tanta e soprattutto vera umiltà. Ed affidarsi a chi fa davvero questo lavoro da anni e con risultati veri e non a falsi esperti o ai propri amici o coetanei con minime esperienze. Affidarsi può comportare anche delusioni perché non sempre ci viene detto quello che speriamo, ma sempre meglio farsi dire la verità, anche se può far male. Le critiche costruttive servono nella vita. Chi impara ad accettarle può lavorare su sé stesso, per migliorare ed avere più possibilità di andare avanti. Riguardo a FELLOW sono molto contento di questo nuovo risultato. Siamo riusciti a fare molte cose assieme da quando ci siamo conosciuti. Ma le porte in faccia, le promesse non mantenute da altre persone e tante altre cose negative e deludenti sono state veramente molto dolorose. Si merita questa soddisfazione. Anzi ce la meritiamo.