I dati parlano chiaro. La seconda ondata della pandemia da Covid -19, oltre ad avere messo in ginocchio gli italiani, sta affossando il Governo. I due maggiori partiti che lo sostengono, infatti, questa settimana sono in caduta libera mentre Giorgia Meloni e Calenda, con FdI e Azione!, la fanno da padroni. Questo il sondaggio settimanale SWG per il telegiornale di Mentana.

La Lega (23,9%) e il Partito Democratico (20,1%) come dicevamo, flettono rispettivamente dello 0,4% e dello 0,3%. Fratelli d’Italia guadagna lo 0,4% e si porta al 16,8% a poco più di 3 punti percentuali dai Dem. Anche il Movimento Cinque Stelle registra un incremento dello 0,1% e si attesta al 14%. Più sotto, troviamo Forza Italia al 5,9% (-0,3%).

Azione! di Calenda è data addirittura al 3,8% con un incremento dello 0,4% che la fa sorpassare La Sinistra (3,3%) e Italia Viva (3,1%). Gli altri Partiti: +Europa e i Verdi sono al 2,1% e Cambiamo! all’1%.

Secondo questi dati il Centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) sarebbero al 46,6%; L’Area di Governo (Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Italia Viva e sinistra radicale) invece sarebbe al 40,4%.